Policie apeluje na média. Jde o dopadení pachatelů útoku v Pardubicích

Jan Hrabě

22. března 2026 15:38

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu. Foto: Policie ČR

Policie se v neděli obrátila na média v souvislosti s případem pátečního požáru v Pardubicích, jenž se prověřuje pro podezření z teroristického útoku. Novináři by podle strážců zákona neměli zveřejňovat informace, které by mohly ohrozit dopadení pachatelů. 

Policie uvedla, že chápe mediální zájem o detaily z průběhu vyšetřování pardubického požáru. "Tento druh útoku není v našich podmínkách obvyklý a v zájmu nás všech by mělo být především dopadení pachatelů a objasnění veškerých okolností, na čemž nadále intenzivně pracujeme," konstatovala na síti X. 

Média následně požádala o klid na práci a o respektování neveřejnosti trestního řízení. "Medializace jakýchkoliv více či méně ověřených informací, ve snaze o exkluzivitu, je v tuto chvíli reálně způsobilá ohrozit dopadení všech pachatelů, což není v zájmu bezpečnosti ČR," dodala.

Policie v neděli před polednem prozradila, že místo pátečního požáru již její příslušníci opustili. "Ohledání místa činu jsme dnes ukončili a objekt předali vlastníkovi," uvedli strážci zákona. Policejní prezident Martin Vondrášek dříve zmínil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil. 

Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

V pátek se kvůli události sešla Bezpečnostní rada státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání sdělil, že veřejnosti může sdělit jen minimum informací. Obrátil se zejména na podnikatele. "Je důležité, abychom uměli reagovat a předešli dalším podobným záležitostem," konstatoval. Firmy ze zbrojního průmyslu vyzval k zabezpečení areálů.

"Události v Pardubicích sleduji a budu se na jejich vývoj dále informovat u příslušných orgánů. Případ řeší kompetentní instituce, které mají k dispozici všechny potřebné nástroje k jeho objasnění. Považuji za důležité vyčkat na výsledky probíhajícího vyšetřování," napsal prezident Petr Pavel na sociální síti X. 

Novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie opustila místo činu

Související

Více souvisejících

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem

Vládní koalice opakovaně jedná o cenách pohonných hmot v Česku, které reagují na události na Blízkém východě. Podle Radima Fialy (SPD) by se mohlo zvážit i použití paliv ze státních rezerv. Opoziční poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) v té souvislosti navrhl snížení daně na základní potraviny.  

