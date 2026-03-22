Policie apeluje na média. Jde o dopadení pachatelů útoku v Pardubicích

Policie se v neděli obrátila na média v souvislosti s případem pátečního požáru v Pardubicích, jenž se prověřuje pro podezření z teroristického útoku. Novináři by podle strážců zákona neměli zveřejňovat informace, které by mohly ohrozit dopadení pachatelů.
Policie uvedla, že chápe mediální zájem o detaily z průběhu vyšetřování pardubického požáru. "Tento druh útoku není v našich podmínkách obvyklý a v zájmu nás všech by mělo být především dopadení pachatelů a objasnění veškerých okolností, na čemž nadále intenzivně pracujeme," konstatovala na síti X.
Média následně požádala o klid na práci a o respektování neveřejnosti trestního řízení. "Medializace jakýchkoliv více či méně ověřených informací, ve snaze o exkluzivitu, je v tuto chvíli reálně způsobilá ohrozit dopadení všech pachatelů, což není v zájmu bezpečnosti ČR," dodala.
Policie v neděli před polednem prozradila, že místo pátečního požáru již její příslušníci opustili. "Ohledání místa činu jsme dnes ukončili a objekt předali vlastníkovi," uvedli strážci zákona. Policejní prezident Martin Vondrášek dříve zmínil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
V pátek se kvůli události sešla Bezpečnostní rada státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání sdělil, že veřejnosti může sdělit jen minimum informací. Obrátil se zejména na podnikatele. "Je důležité, abychom uměli reagovat a předešli dalším podobným záležitostem," konstatoval. Firmy ze zbrojního průmyslu vyzval k zabezpečení areálů.
"Události v Pardubicích sleduji a budu se na jejich vývoj dále informovat u příslušných orgánů. Případ řeší kompetentní instituce, které mají k dispozici všechny potřebné nástroje k jeho objasnění. Považuji za důležité vyčkat na výsledky probíhajícího vyšetřování," napsal prezident Petr Pavel na sociální síti X.
Novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie opustila místo činu
