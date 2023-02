Policie objasnila vraždu z podzimu 2011. Obžalovala tři muže

Na případu pracoval od začátku loňského roku policejní tým Tempus, který se zabývá staršími nevyřešenými kauzami.

Objednavatel vraždy podle obžaloby nejprve dalšímu z obžalovaných dal peníze na koupi zbraně. "Poté měli obžalovaní vylákat oběť večer z jejího bydliště v Karlových Varech," uvádí v obžalobě státní zastupitelství. Jeden z mužů pak oběť nejméně čtyřikrát střelil do zad a hlavy. Třiatřicetiletý muž zraněním na místě podlehl.

Následně dva z obžalovaných tělo zabalili do koberce a odvezli ho do lesa, kde ho odhodili do příkopu, polili benzinem a zapálili. Následně údajně dostali každý od objednavatele vraždy 200.000 korun. Ohořelé tělo našel na začátku října 2011 hajný v lese mezi Hlinkami, Přílezy a Toužimí.

Pro muže podezřelého z objednání vraždy navrhuje státní zastupitelství stejně jako pro údajného střelce trest 16 let vězení. Třetí muž by měl podle obžaloby dostat trest 14 let vězení. Případem se začne 29. března zabývat Krajský soud v Plzni.