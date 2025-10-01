Policie rychle objasnila vraždu seniorky v Praze. Motiv podezřelého je záhadou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. října 2025 19:57

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu důchodkyně, která se stala v Praze. Zadržela podezřelého muže, motiv činu není znám. Případem se zabývají detektivové z prvního oddělení. 

Pražská policie v pondělí večer informovala, že kriminalisté z hlavního města prověřují násilnou smrt devadesátileté seniorky. Oznámení o případu obdržela kolem 16. hodiny, k činu došlo v Katusické ulici ve Kbelích.

"Detektivové z 1. oddělení ve spolupráci s kriminalisty během několika málo hodin zjistili podezřelého a následně jej zadrželi," uvedli strážci zákona na sociální síti X.

Zadržen byl osmadvacetiletý muž, jehož policisté eskortovali na služebnu k provedení dalších procesních úkonů a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu vraždy. "Motiv jeho jednání prozatím není znám a detektivové zjišťují všechny okolnosti případu," dodali policisté.

27. září 2025 21:58

Mladíka budou soudit ve městě, kde došlo k vraždě prodavaček. Proces začne v říjnu

Související

Více souvisejících

Vražda Policie ČR Praha

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem

Dosud v české nejvyšší fotbalové soutěži působil coby nejstarší trenér, nyní bude Chance liga o zkušeného čtyřiasedmdesátiletého stratéga chudší. Řeč je o Miroslavu Koubkovi, který vedl od předloňského léta Viktorii Plzeň. Klub nyní opouští poté, co ztratili Viktoriáni na začátku sezóny 2025/26 několik bodů, přičemž naposledy v neděli doma padli s nováčkem ze Zlína 0:1 a zůstávají tak daleko za očekáváním. Aktuálně jim po deseti kolech patří v ligové tabulce až páté místo s tím, že na vedoucí Spartu ztrácejí deset bodů.

před 43 minutami

před 1 hodinou

Počasí

Rozmary podzimního počasí potrápí zemědělce a zahrádkáře. ČHMÚ varuje

Počasí u nás se změní a začne být dynamické. Česko se ocitne pod vlivem velmi silné tlakové níže. V sobotu se krátce a přechodně oteplí. Neděle a začátek příštího týdne budou opět chladnější, deštivější a pravděpodobně i dost větrné dny - typicky podzimní a sychravé. Teploty ke 20 stupňům nás nečekají, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

před 2 hodinami

Michal Strnad

Další podnikatel v prvoligovém fotbale. Fotbalovou Plzeň nově většinově vlastní Strnad

Trend v podobě příchodů bohatých podnikatelů do prvoligového českého fotbalu pokračuje. Naposledy oznámila příchod nového většinového majitele Viktoria Plzeň s tím, že se jím stává podnikatel Michal Strnad. Například podle deníku E15 aktuálně nejbohatší Čech, ovšem podle časopisu Forbes až čtvrtý nejbohatší Čech, je vlastníkem průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG) a momentálně je tak dalším miliardářem, který v poslední době vstoupil do českého prvoligového fotbalu.

před 2 hodinami

Lékaři, ilustrační fotografie.

První české ženy v lékařských pláštích. Medicíně se musely učit v zahraničí

První říjnový den je Mezinárodní den lékařů. Zatímco dnes se na poli medicíny pohybují ženy naprosto běžně, v minulosti tomu tak nebylo. Ženám po dlouhou dobu nebylo umožněno lékařské obory studovat a ještě v závěru 19. století se medicína považovala za ryze mužskou záležitost. Pár žen se přeci jenom lékařkami stalo, ovšem za cenu velkých obětí.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Mirage 2000-5

Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu

Francie je připravena postavit stíhačku nové generace sama. Oznámil to ve středu francouzský úředník malé skupině novinářů, který si nepřál být jmenován kvůli citlivosti tématu. Tato prohlášení naznačují, že se Paříž nezůstane v projektu Future Combat Air System (FCAS) za každou cenu, pokud by se nepodařilo nalézt shodu s Německem. Úředník prohlásil, že i když se nepodaří dosáhnout dohody, Francie má dostatečné kapacity na to, aby stíhačku vyvinula a postavila sama.

před 5 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou

V České republice se volby do Poslanecké sněmovny konají tradičně každé čtyři roky. Přesný termín pro letošní volby, který určil prezident Petr Pavel, letos připadá na 3. a 4. října 2025, a voliči v něm rozhodnou o novém složení Sněmovny, potažmo i nové vládě. Ačkoliv se princip voleb oproti těm před čtyřmi roky v zásadě nezměnil, jedna novinka se přeci jen objevila. Občanský průkaz v plastové podobě dnes mohou voliči nechat doma.

před 6 hodinami

Mette Frederiksen

Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová varuje, že se Evropa nachází v nejvážnější a nejnebezpečnější situaci od konce druhé světové války, přičemž stav považuje za horší než v období studené války. Válka na Ukrajině je podle ní nesmírně vážná. V souvislosti s incidenty s drony se premiérka obecně vyslovila pro jejich sestřelování, avšak s výhradou, že se tak musí dít „správným způsobem“.

před 7 hodinami

Zemní plyn

Bulharsko ukončí dodávky ruského plynu do Maďarska a Slovenska

Bulharsko oznámilo, že podpoří plán Evropské unie na ukončení dovozu ruského zemního plynu do konce roku 2027. Tento krok by fakticky přerušil dodávky ruského plynu potrubím do Maďarska a Slovenska, pro které je Bulharsko posledním vstupním bodem tranzitního plynu z Ruska do EU.

před 7 hodinami

Martin Exner

Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ

EuroZprávy.cz zjišťovaly, jak se čeští politici staví k závazkům v rámci NATO a k otázce možné obrany proti Rusku. Kandidáti do Sněmovny se shodují, že Česko nemá alternativu k členství v Alianci a musí pomáhat spojencům, liší se ale v pohledu na konkrétní kroky, například při sestřelování ruských dronů či posilování protivzdušné obrany. Do debaty se zapojil i vojenský analytik Tomáš Řepa, podle něhož je klíčové, aby Rusko čelilo jasné a silné reakci, protože právě síle historicky nejlépe rozumí.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Vojtěch Sokol

Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace

Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Izraelská armáda

Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever

Izraelská armáda oznámila, že ve středu uzavře poslední zbývající cestu vedoucí z jihu Pásma Gazy na sever. Tento krok přichází v době, kdy Izrael pokračuje ve své ofenzivě na město Gaza. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee na sociální síti X uvedl, že ulice Al-Rashid bude pro dopravu ze severního sektoru uzavřena od 12:00.

před 9 hodinami

Mette Frederiksenová a Kaja Kallasová

Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová

Lídři Evropské unie se sešli v Kodani, kde se ocitají pod tlakem, aby posílili evropskou obranu. Summit probíhá za zpřísněných bezpečnostních opatření, jež byla zavedena po řadě ruských narušení vzdušného prostoru EU a nedávných incidentech, kdy drony cílily na dánská letiště. Tyto incidenty jsou nejpalčivější pro východní členské státy, jako je Polsko a Estonsko.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Mnichovem otřásla střelba a výbuchy. Probíhá rozsáhlý policejní zásah

V severní části Mnichova probíhá od časných ranních hodin rozsáhlá policejní a hasičská operace, do které se zapojily i speciální jednotky a pyrotechnici. Dle dostupných informací došlo k několika explozím a údajně byla slyšet i střelba.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy