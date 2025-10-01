Policie rychle objasnila vraždu seniorky v Praze. Motiv podezřelého je záhadou

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu důchodkyně, která se stala v Praze. Zadržela podezřelého muže, motiv činu není znám. Případem se zabývají detektivové z prvního oddělení.
Pražská policie v pondělí večer informovala, že kriminalisté z hlavního města prověřují násilnou smrt devadesátileté seniorky. Oznámení o případu obdržela kolem 16. hodiny, k činu došlo v Katusické ulici ve Kbelích.
"Detektivové z 1. oddělení ve spolupráci s kriminalisty během několika málo hodin zjistili podezřelého a následně jej zadrželi," uvedli strážci zákona na sociální síti X.
Zadržen byl osmadvacetiletý muž, jehož policisté eskortovali na služebnu k provedení dalších procesních úkonů a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu vraždy. "Motiv jeho jednání prozatím není znám a detektivové zjišťují všechny okolnosti případu," dodali policisté.
