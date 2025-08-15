Pražská policie od noci ze čtvrtka na pátek vyšetřuje úmrtí seniora v Kunraticích. Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd, existuje důvodné podezření na násilnou smrt. Po pachateli se pátrá.
O případu informoval web novinky.cz. Policisté vyjížděli do ulice K Borovíčku poté, co obdrželi oznámení o nálezu osmdesátiletého muže bez známek života.
"Nalezený muž podle předběžných informací zemřel násilnou smrtí. Případ si převzali kriminalisté z oddělení vražd, kteří pátrají po pachateli," sdělila policejní mluvčí Kristýna Zelinková zmíněnému serveru.
Kriminalisté pracovali společně s techniky na místě činu několik hodin. Policie v této fázi vyšetřování neodhalila, jak senior přišel o život a kdo ho v domě našel. Aktuálně probíhá pátrání po pachateli.
Související
Policie uzavřela případ vraždy čínské ženy v Hradci Králové. Muži hrozí výjimečný trest
Za vraždu seniora v pražské Krči hrozí výjimečný trest. Pachatel se přiznal
Vražda , krimi , Policie ČR , Praha
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Policie šetří vraždu seniora v Kunraticích. Pachatel se hledá
před 1 hodinou
Zemřel muzikálový zpěvák Petr Dopita, proslavil se jako Dracula
před 1 hodinou
Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír
před 2 hodinami
"Lže OSN, vlády i svědci." Netanjahu trvá na svém, hladomor v Gaze popírá a Izraelce nezajímá
před 3 hodinami
"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami
před 4 hodinami
Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů
před 5 hodinami
Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry
před 5 hodinami
Očekávání jsou nízká, napětí ale vysoké. Jednání s Putinem může být nejdůležitějším krokem Trumpa
před 6 hodinami
Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce
před 7 hodinami
Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání
před 8 hodinami
Jižní Korea řeší zásadní problém: Nemá kdo bránit zemi před Kim Čong-unem
před 8 hodinami
Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky
před 9 hodinami
Policie v noci zasahovala kvůli bitcoinové kauze. Jiřikovský před detektivy utekl na střechu
před 11 hodinami
Počasí zůstane tropické i o víkendu, extrémní teploty ale klesnou
včera
Čína bedlivě sleduje summit Trumpa s Putinem. Co si od něj slibuje?
včera
Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ
včera
Je to genocida. Rusko musí čelit důsledkům, jinak hrozí opakování extrémní brutality, varuje americká expertka
včera
Vědci hlásí revoluční objev: S pomocí AI vyvinuli antibiotika proti superbakteriím
včera
Putin hraje o čas. Na frontě se mu daří a ví, že územní výměna v Kyjevě neprojde
včera
Evropa si po jednání s Trumpem oddechla, vyhráno ale nemá. Lídři se obávají zítřka
Evropští lídři si po telefonátu s Donaldem Trumpem na chvíli oddychli. Získali od něj ujištění, že na pátečním summitu s Vladimirem Putinem na Aljašce neprodá Ukrajinu a neuskuteční se jejich nejhorší noční můra. Měli by ale zůstat v pozoru, varuje server Politico.
Zdroj: Libor Novák