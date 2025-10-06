Případ vraždy seniorky v Praze dospěl po týdnu k obvinění. Muž se k činu doznal

Týden po činu obvinila pražská policie osmadvacetiletého muže z vraždy seniorky ve Kbelích, která se stala na začátku minulého týdne. Obviněný se k činu doznal, hrozí mu až 18 let za mřížemi.
Pražská policie na den přesně před týdnem informovala, že kriminalisté z hlavního města prověřují násilnou smrt devadesátileté seniorky. Oznámení o případu obdržela v pondělí kolem 16. hodiny, k činu došlo v Katusické ulici ve Kbelích.
"Detektivové z 1. oddělení ve spolupráci s kriminalisty během několika málo hodin zjistili podezřelého a následně jej zadrželi," uvedli strážci zákona před týdnem.
Zadržen byl osmadvacetiletý muž, jehož policisté eskortovali na služebnu k provedení dalších procesních úkonů a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu vraždy. "Motiv jeho jednání prozatím není znám a detektivové zjišťují všechny okolnosti případu," sdělili policisté v minulém týdnu.
Dnes policie uvedla, že zadrženého muže obvinila ze spáchání trestného činu vraždy. "Obviněný je stíhán vazebně, s detektivy spolupracuje a k činu se doznal," napsali strážci zákona. Pachateli hrozí v případě odsouzení až osmnáctiletý trest odnětí svobody.
