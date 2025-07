Řev, dvě rány a strašně moc policistů. Svědkyně popsala tragédii v Ivančicích

Policie o incidentu informovala během středečního dopoledne na sociální síti X. Případ začal oznámením o tom, že agresivní muž zaútočil nožem na rodinného příslušníka a následně i záchranáře. Na místo proto vyrazila policejní hlídka.

"V době příjezdu hlídky byly na místě dvě zraněné osoby, agresor poté napadl i policisty. Jednoho z nich zranil, další pak proti útočníkovi musel použít služební zbraň," uvedli strážci zákona s tím, že útočník utrpěl zranění neslučitelná se životem. Případ si převzali jihomoravští krajští kriminalisté. Policejní zákrok prošetřuje inspekce bezpečnostních sborů.

Ke konfliktu mezi blízkými došlo v řadovém domku v jindy klidné ulici na okraji města, kde žil mladý muž s manželkou a svým otcem. Údajně šlo o rodinu jehovistů, kterou sousedé považovali za spořádanou. Jedna ze sousedek sdělila webu novinky.cz, že ještě dva dny před incidentem gratulovala novopečenému otci k narození dítěte.

"Nevím, co se to mohlo v noci stát, ale vzbudil nás strašný řev. On křičel, že je přivázaný. Slyšel jsem, jak ho manželka uklidňovala. Ale to mě ještě vůbec nenapadlo, že by se mohlo stát něco tak strašného," popsala sousedka s tím, že pak bylo hodinu ticho. Za hodinu se situace opět vyhrotila. "Volal, že je jehovista, že nechce umřít a ať zavolají záchranku. Nevím, jestli si něco vsugeroval," uvedla žena.

Podle jejích slov přijeli záchranáři. Ti uvedli, že mladý muž napadl toho staršího. Definitivě nabraly události spád po příjezdu policistů.

"Najednou jsme uslyšeli strašný rachot, jak někdo utíká po schodech. Pak mlácení, zazněly dvě rány a pak už tu bylo strašně moc policajtů. No blázinec. My jsme měli strach, že utekl, protože policisté všude obcházeli, svítili a prohledávali to tu," dodala svědkyně.