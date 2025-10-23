Zvrat v případu vraždy ve Smržovce. K soudu se případ zřejmě nedostane

Jan Hrabě

23. října 2025 19:18

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

V případu tragické střelby ve Smržovce na Jablonecku, ke které došlo na den přesně před týdnem, zřejmě nepadne žádný pravomocný rozsudek. Podezřelý muž totiž ve středu podlehl zraněním. Kriminalisté se však případem nadále zabývají. 

"Těžce zraněný muž, jenž byl na místě zadržen jako podezřelý, dnešního dne v důsledku zranění, které utrpěl, zemřel. K určení příčiny smrti je nařízena soudní pitva," uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková ve středu. Zmínila, že nadále probíhají standardní úkony trestního řízení. Policie si vyžádala znalecké posudky a odborné vyjádření.

Policie obdržela oznámení o incidentu ve čtvrtek 16. října krátce před 14. hodinou, kdy došlo ke střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce. Na místo ihned vyrazily všechny dostupné policejní hlídky a ostatní záchranné složky. 

"Policisté okamžitě zajistili bezpečný perimetr v bezprostředním okolí místa události a po příjezdu k uvedenému domu nalezli na přilehlém pozemku mrtvého muže, mrtvou ženu a jednoho těžce zraněného muže, který byl následně letecky transportován do liberecké nemocnice. Tohoto muže také policisté jako podezřelého zadrželi," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. 

Prvotní šetření na místě ukázalo, že nikomu nehrozí další nebezpečí. Nepotvrdila se ani jakákoliv případná spojitost se žáky základní školy, jejíž budova se nachází nedaleko místa činu. "Útočník se s oběťmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti," sdělila mluvčí.

Podezřelým v případu byl jednaosmdesátiletý senior, jehož nelegálně držená střelná zbraň byla zajištěna. K určení příčiny smrti zemřelých osob ve středním věku byly rovněž nařízeny soudní pitvy.

