Policie i v pátek pokračuje v prověřování okolností čtvrteční tragické události ve Smržovce na Jablonecku. Podezřelým v případu střelby je senior, který měl nelegálně drženou zbraň. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z vraždy.
Policie obdržela oznámení o incidentu ve čtvrtek krátce před 14. hodinou, kdy došlo ke střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici. Na místo ihned vyrazily všechny dostupné policejní hlídky a ostatní záchranné složky.
"Policisté okamžitě zajistili bezpečný perimetr v bezprostředním okolí místa události a po příjezdu k uvedenému domu nalezli na přilehlém pozemku mrtvého muže, mrtvou ženu a jednoho těžce zraněného muže, který byl následně letecky transportován do liberecké nemocnice. Tohoto muže také policisté jako podezřelého zadrželi," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Prvotní šetření na místě ukázalo, že nikomu nehrozí další nebezpečí. Nepotvrdila se ani jakákoliv případná spojitost se žáky základní školy, jejíž budova se nachází nedaleko místa činu. "Útočník se s oběťmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti," sdělila mluvčí.
Podezřelým v případu je jednaosmdesátiletý senior, jehož nelegálně držená střelná zbraň byla zajištěna. K určení příčiny smrti zemřelých osob ve středním věku jsou nařízeny soudní pitvy.
"Veškeré okolnosti uvedené tragické události nyní šetří krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda," dodala Sochorová.
Související
Tragický konflikt v domě na Rakovnicku. Policie prozradila, co se stalo
Vražda dítěte v Kolíně. Případ po dvou dnech dospěl k obvinění ženy
Vražda , střelba , Policie ČR , Liberecký kraj
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT
před 1 hodinou
Ze střelby ve Smržovce je dvojnásobná vražda. Podezřelým je senior
před 1 hodinou
Zemřel výrazný jihomoravský politik Vlastimil Sehnal. Šest let seděl v Senátu
před 2 hodinami
Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády
před 3 hodinami
Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese
před 4 hodinami
Pokud Rusko zaútočí na NATO, aliance vymaže Kaliningrad z mapy za pár hodin, varuje bývalý americký generál
před 4 hodinami
Proč Ukrajina žádá střely Tomahawk? Chce dotlačit Putina k jednání s Trumpem
před 5 hodinami
Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu
před 5 hodinami
Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?
před 6 hodinami
Summit velmocí v Budapešti: Triumf pro Orbána, rána pro Evropskou unii
před 7 hodinami
MŽP bez Motoristů? Nesmyslné, řekl Babiš po schůzce s ekology. Ti důrazně varují
před 8 hodinami
Farage otočil: Putin není racionální člověk, je to velmi špatný chlápek
před 8 hodinami
Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí
před 9 hodinami
Zelenskyj dorazil do USA, čeká jej nelehký úkol: Přesvědčit po hovoru s Putinem Trumpa, aby mu dal Tomahawky
před 10 hodinami
Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem
před 10 hodinami
Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce
před 11 hodinami
CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem
před 12 hodinami
Setkám se s Putinem v Maďarsku, oznámil Trump po telefonátu s ruským lídrem
před 14 hodinami
Počasí bude o víkendu chladné. V noci teploty klesnou pod nulu
včera
Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů
Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.
Zdroj: Libor Novák