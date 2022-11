Tělo se našlo v čističce. Ústavní soud potvrdil 17 let vězení za vraždu v Praze

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Jana Béma, jenž podle pravomocného verdiktu v listopadu 2019 zavraždil v Praze svého známého. Má si za to odpykat 17 let ve vězení. Oběť, osmadvacetiletého Slováka, nejprve škrtil tkaničkou, pak jej hodil do kanálu. Tělo se později našlo v čistírně odpadních vod v Praze 6. Ústavní soudci stížnost označili za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z anonymizovaného usnesení v databázi soudu.