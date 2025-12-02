Policie v pondělí zveřejnila nové informace k případu vraždy, která se minulý týden stala v Mírově na Šumpersku. Pachatel se kriminalistům sám přihlásil poté, co nožem zaútočil na svou partnerku. Jde o muže, který již byl dříve odsouzen za vraždu jiné ženy. Na svobodu se dostal teprve nedávno.
K tragédii došlo minulý týden ve středu večer v bytě v Mírově na Šumpersku. Obviněným je šestatřicetiletý muž, který po předchozím požití alkoholu a vzájemné hádce zaútočil nožem na svou družku a způsobil jí bodnořezná poranění. Žena na místě zemřela.
"Útočník se následně na policii přihlásil s tím, že doma zavraždil přítelkyni. Policejní hlídka okamžitě vyrazila oznámení prověřit. Po vstupu do bytu našla jednatřicetiletou ženu bez známek života," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policisté oznamovatele zadrželi, zajistili místo činu a přivolali kriminalisty, kteří si případ převzali. Podle dosavadních zjištění vyšetřovatelů byly motivem pachatele zhoršující se vztahy mezi partnery. Ukázalo se také, že podezřelý má vážnou kriminální minulost.
"Obviněný muž byl v minulosti odsouzen za vraždu kamarádky. Za tu si odpykával mnohaletý trest a z věznice byl podmínečně propuštěn před pár dny, na začátku listopadu," sdělil mluvčí.
Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval. Obviněný muž tak po pár dnech na svobodě opět skončil za mřížemi. Za zvlášť závažný zločin vraždy mu hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně výjimečný trest.
Související
V případu vraždy na Šumpersku začalo trestní stíhání podezřelého
Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám
Vražda , Policie ČR , Olomoucký kraj
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Vražda v Mírově objasněna. Obviněným je recidivista, podobný čin už jednou spáchal
před 1 hodinou
Ideologie, nebo velmocenská identita? Nad zdroji zahraniční politiky Moskvy
před 2 hodinami
Zemřel uznávaný scénograf Jan Dušek. Za svou práci dostal Thalii
před 2 hodinami
Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu
před 3 hodinami
Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď
před 4 hodinami
Pavel po dalších rozhovorech prozradil, co říká budoucím ministrům
před 4 hodinami
Pro a proti povinné vojenské služby. Téměř celá Evropa tápe, příkladem může být Finsko
před 6 hodinami
Pokud chcete válku, jsme připraveni, vzkázal Putin Evropě
před 7 hodinami
Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města
před 8 hodinami
Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem
před 9 hodinami
1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?
před 10 hodinami
Venezuela v izolaci: Maduro ztratil během dvou týdnů většinu spojenců. Kdo mu ještě zbyl?
před 10 hodinami
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
před 11 hodinami
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
před 12 hodinami
Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině
před 13 hodinami
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
před 14 hodinami
První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí
před 14 hodinami
Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici
před 15 hodinami
Počasí se o příštím víkendu oteplí
včera
Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem
Prezident Petr Pavel prohlásil, že populistický politik Filip Turek není vhodným kandidátem na ministra životního prostředí. Turek, jenž je čestným předsedou Motoristů sobě, strany tvořící část vládní koalice, musí důkladně vysvětlit několik kontroverzí, kterým čelí. Uvedl to server Politico.
Zdroj: Libor Novák