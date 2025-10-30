Vyhasly dva lidské životy. Policie vyšetřuje úmrtí mladíků na Přerovsku

Tragickým případem se od dnešního rána zabývá policie na Přerovsku. Upozornil na to web novinky.cz, podle kterého byli nalezeni dva mladí lidé bez známek života. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by se na jejich smrti podílela ještě další osoba.
"Dnes v ranních hodinách byla v katastrálním území obce Veselíčko nalezena těla dvou mladých mužů, ročník 2001 a 2007 bez známek života," citoval zmíněný web policejní mluvčí Miluši Zajícovou.
Policie se případem začala zabývat a prozatím dospěla k závěru, že se dvojice nejspíš rozhodla společně spáchat sebevraždu. "Podle doposud provedeného šetření na místě se tito společně rozhodli ukončit život. Na jejich úmrtí neměla podíl žádná další osoba," sdělila Zajícová.
Vyšetřování případu, jehož bližší detaily nejsou známé, nicméně pokračuje. Policisté ale s ohledem na blízké zesnulých mladíků i probíhající vyšetřování nebude sdělovat další informace.
