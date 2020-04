Festival Pražské jaro bude letos on-line, chystá se deset koncertů

Na Pražské jaro se letos prodaly vstupenky za 25 milionů korun. Všem bude vstupné vráceno v plné výši.

Postup vracení vstupného oznámí pořadatelé v druhé polovině dubna. Má vlast Bedřicha Smetany, erbovní dílo festivalu, nebude moci 12. května zaznít naživo, Pražské jaro ale jedná s Českou televizí, aby byl do vysílání zařazen záznam některého z úspěšných provedení minulých let.

Jubilejní 75. ročník měl nabídnout 53 koncertů a začít 7. května. "Je obtížné předvídat, která restriktivní opatření budou nadále platná v termínu letošního Pražského jara, a závazné stanovisko nelze z pochopitelných důvodů od příslušných orgánů státní správy očekávat. Pražské jaro se proto rozhodlo najít alternativní podobu, aby i v této obtížné situaci hudba přinášela naději," uvedl ředitel festivalu Roman Bělor.

"Rozebrali jsme festival na součástky, některé části musíme odložit o mnoho let, jiné třeba o rok," řekl Bělor v České televizi. Největší prostor budou mít čeští umělci, všechna jejich vystoupení budou podle Bělora plně honorovaná. "Po ekonomické stránce je to zásah veliký, měli jsme letos rekordní prodeje. Utržili jsme do té doby, než prodeje ´usnuly´, asi 25 milionů korun, to je částka, kterou musíme vrátit, tak, jako budeme vracet vstupné všem," uvedl. Organizátoři zvažují, že by letošní ročník, který má být v pořadí 75., nepočítali a toto číslo nechali až na příští řádný ročník. "Festival pro rok 2021 je kompletně připraven, to je také důvod, proč nemůžeme festival jako celek překládat na další období," vysvětlil.

V on-line programu se diváci mohou těšit na pěvecký recitál basbarytonisty Adama Plachetky, který uvede Zimní cestu Franze Schuberta. Koncert bude živě přenášen z Dvořákovy síně Rudolfina, kam byl původně situován.

"Pražské jaro připravuje celou řadu dalších streamovaných koncertů - důležitou roli sehrají mladí čeští umělci a přední čeští komorní hráči. Usilujeme, aby byl v programu zachován koncert Brno Contemporary Orchestra se světovou premiérou díla Jana Ryanta Dřízala objednaného festivalem. Jsme v jednání se zahraničními umělci ohledně možnosti streamovat pro české publikum zamýšlené recitály ze zahraničí. Jak s Českou filharmonií, tak s Pražskými symfoniky FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, PKF - Prague Philharmonia či Collegiem 1704 usilovně hledáme náhradní program jejich koncertů," sdělil Bělor.

Stejně jako jiné kulturní subjekty závislé na prodeji vstupenek nechává Pražské jaro na zvážení posluchačů možnost darovat část vráceného vstupného jako podporu alternativního programu a na festivalové projekty budoucí. Loňský ročník Pražského jara nabídl přes 35.000 vstupenek, tržby za jejich prodej dosáhly 23,1 milionu korun. Předloni to bylo 39.000 vstupenek, za jejichž prodej dosáhly tržby 25,3 milionu korun

Na programu závěrečného koncertu měla původně zaznít Devátá symfonie Ludwiga van Beethovena. Pořadatelé proto zvažují alternativní závěrečný program. "Původní myšlenka ovšem zůstane zachována - koncert by měl být 'ódou na radost'," zdůraznil ředitel festivalu Bělor.

Na více než osmdesátimilionovém rozpočtu festivalu Pražské jaro se podílí zejména ministerstvo kultury a město Praha. Přibližně 40 procent dostává festival od sponzorů, 20 procent tvoří příjmy z prodeje vstupenek a podpora od mecenášů sdružených v klubu Přátel Pražského jara.