Teď a tady, Most přes nikdy, světlo do tmy... Michal Hrůza má nové album

— Autor: Alena Kaňová / EuroZprávy.cz

Strach těchto dnů přirovnává známý zpěvák a textař Michal Hrůza ke tmě, do které by rád vnesl svým albem světlo. Na hudební scéně figuruje přes dvacet let, na svém muzikantském účtu má nespočet hitů, a to jak vlastních, tak i těch, které napsal pro kolegy z branže. V albu Světlo do tmy se drží vztahů a obrací se k lásce. Ta pro něj znamená světlo, jež se snaží vnést do dnů pohlcených depresí a smutkem.