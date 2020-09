Vousatá zpěvačka Conchita Wurst bude koncertovat v Praze, představí nové album

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Praze by měl v květnu příštího roku vystoupit rakouský hudebník Wurst, který jako vousatá zpěvačka Conchita Wurst vyhrál soutěž Eurovize. Své třetí sólové album by měl představit 8. května v Paláci Akropolis. ČTK to za pořadatele sdělil Jiří Sedlák.