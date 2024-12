Na co v prosinci do kina? Nejlepší film roku, opičí životopis i ježčí návrat

Čarodějka

Filmové podoby se konečně dočkal i slavný broadwayský muzikálový hit Čarodějka, který je adaptací literární předlohy z roku 1995. Snímek rozplétá fikční svět Oz a začíná přesně tam, kde končí Čaroděj ze země Oz. Posléze se retrospektivně obrací několik let nazpátek a odhaluje osobní příběh poražené čarodějnice, o které si každý myslel, že byla ztělesněním čirého zla. Podmanivý narativ je na pomezí klasické muzikálové podívané z dob klasického Hollywoodu a dynamického uchopení digitálního věku. Ikonické písně dostávají nový šmrnc, stejně jako různorodá choreografie. Snímek je první částí, příští rok má dorazit druhá. Film oproti divadelní předloze z původní knihy vyzdvihuje i širší společenské a politické motivy, přičemž se opírá o machinace totalitních režimů a sílu propagandy. V ústředních rolích září Cynthia Erivo a Ariana Grande, film režíroval Jon M. Chu, jenž má za sebou povedený muzikálový kaleidoskop ze života dospívajících Život v Heights.

(v kinech od 5. prosince)

Pro smilování!

Nejlepší filmem roku je podle nejprestižnějšího filmové časopisu Cahiers du Cinéma nenápadný a hříšně podvratný komediální thriller Pro smilování!, režiséra Alaina Guiraudie, jehož rukopis se vyznačuje absurdně černým humorem a neobyčejným zachycením soudobých společenských problémů. Výchozí premisa sleduje Jérémieho, který se vrací do rodného města na pohřeb svého bývalého šéfa. Posléze tráví několik dní s vdovou po zemřelém muži. Film se však velmi záhy láme do surreálného světa a přináší bizarně okouzlující pohled na houbaření, zlověstné kněze a nemožnost lásky. Elegie pyšnící se nádhernými podzimními scenériemi dává vzpomenout na vrcholná díla Luise Buñuela, přičemž ze současných tvůrců film připomíná především dadaistickou tvorbu Quentina Dupieux. Hitchcockovská parafráze Talentovaného pana Ripleyho vás uhrane svou spontánností, hravostí a reflexí našich nejskrytějších tužeb.

(v kinech od 5. prosince)

Daft Punk & Leiji Matsumoto's Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem

Opravdová lahůdka s předlouhým názvem z roku 2003 jde vůbec poprvé do českých kin. Unikátní anime projekt, který sloužil jako doprovodný film k druhému albu hudebního dua Daft Punk s názvem Discovery, je zběsilou a multimediální jízdou napříč vesmírem a elektronickou muzikou. Hudebníci od malička milovali mangu a její rozmanité postavy, nápad propojit dynamický animovaný svět s jejich hudební dráhou tak přišel zcela přirozeně. Stylisticky vymazlený film vypráví o únosu mimozemské kapely zlou lidskou existencí. Posléze byl sestříhán do několika samostatných videoklipů a původní ucelená celovečerní podoba je uváděna jen zřídka. Nenechte si tak ujít naprosto jedinečnou příležitost snímek stihnout na velkém plátně, kde bude dostupný pouze v období 12. až 15 prosince.

(v kinech od 12. do 15 prosince)

Saint-Exupéry

Slavný letec a autor Malého Prince Antoine de Saint-Exupéry se po dvou filmech z 90. let dočkal dalšího fikčního převyprávění svého strhujícího osudu. Spisovatele, humanistu a filosofa tentokrát ztvárnila francouzská hvězda Louis Garrel. Film jej zachycuje v roce 1930, kdy se během letecké pracovní cesty jeho přítel ztratí v horách. Odhodlaný Saint-Exupéry se jej do nebezpečné krajiny vydává hledat a strastiplná pouť jej navždy ovlivní. Na hraně sil a v prostředí, kde jako by se zastavil čas, objevuje možnosti lidské fantazie a imaginace. Právě zde čerpá inspiraci pro Malého prince, kterého vydal o deset let později. Všechny fantaskní výjevy a zkušenosti si zapisuje do deníku, který je náčrtem formativního díla, jež je zapsané v kánonu povinné školní literatury. Film se otevírá imaginativnímu ztvárnění a spíše než faktografický přepis přináší magickou zkušenost, jež nám poví mnohem více o autorově myšlení a díle, než o něm samotném.

(v kinech od 26. prosince)

Better Man

Životopisného filmu se dočkal i zpěvák Robbie Williams. A minimálně na první pohled jde o nevšední pokus a interpretaci. Popová hvězda je zde totiž ztvárněna jako antropomorfizovaný šimpanz. Jen těžko zatím odhadnout, zda se jedná o vrstvy přinášející tah, nebo jen velmi lacinou a povrchní metaforu. A film bude velmi pravděpodobně na této hraně balancovat. Vyprávění zachycuje klasický narativ četných vzestupů a pádů i proměny hudebního průmyslu. Vykresluje Williamsovu cestu, který digitálního opičáka sám namluvil, kdy si prošel chlapeckou kapelou a stal se populárním sólovým interpretem. Zpověď zpěváka, jenž letos oslavil 50. narozeniny, napsal a režíroval Michael Gracey, jenž stojí za několika videoklipy a především úspěšným výpravným muzikálem Největší Showman.

(v kinech od 26. prosince)

Ježek Sonic 3

Nejslavnější videoherní ježek modré barvy s nadzvukovou rychlostí dostává již třetího filmové zpracování za poslední čtyři roky. Divácky úspěšný přepis dynamických herních skákaček si dokázal k fanouškům najít cestu i díky tomu, že tvůrci po nespokojenosti fanoušků s prvotním vzhledem postavičky odložili premiéru a vizuál přepracovali. Ve třetím díle bude muset atypicky spojit síly s dosavadním záporákem Doktorem Robotnikem v podání Jima Carreyho, jelikož se proti němu postaví temná verze jeho vlastního já –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tajnou vládou vytvořený Shadow. Opět půjde o akční a barvami hýřící snímek, jenž videoherní předlohou rozčrtnuté prvky převádí do koherentního filmového vyprávění. Předchozí dva filmy si můžete připomenout na platformě Max.

(v kinech od 26. prosince)