Nevzdáme se, varoval ajatolláh Chameneí v reakci na výhrůžky Američanů

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu ve středu veřejně reagoval na výhrůžky amerického prezidenta Trumpa, který předchozí den na své síti Truth Social vyzval k „nepodmíněné kapitulaci“ Íránu. Chameneí v projevu před národem zdůraznil, že se Írán nevzdá a varoval před důsledky případné vojenské akce ze strany Spojených států.

„Ať Američané vědí, že íránský národ se nevzdá a jakákoli vojenská intervence z jejich strany bude nepochybně mít za následek nenapravitelné škody,“ uvedl ajatolláhpodle stanice CNN. Šlo o jeho teprve druhé veřejné vystoupení od izraelského útoku z minulého pátku. Chameneí rovněž dodal, že „ti, kdo jsou moudří a znají Írán, jeho lid a jeho historii, nikdy k tomuto národu nemluví jazykem hrozeb“.

Trump se na adresu Chameneího vyjádřil v úterý velice ostře, když ho označil za „snadný cíl“ a dodal, že americká trpělivost se krátí. „Ví se přesně, kde se takzvaný ‚nejvyšší vůdce‘ ukrývá. Je snadným cílem, ale zatím je v bezpečí – zatím ho nezlikvidujeme (nezabijeme!). Ale nechceme, aby se střílelo na civilisty nebo americké vojáky. Naše trpělivost se krátí,“ uvedl Trump. Následně přidal ještě jeden vzkaz: „NEPODMÍNĚNÁ KAPITULACE.“

Americká intervence je na spadnutí?

Trump rovněž prohlásil, že Spojené státy mají nyní „úplnou a naprostou kontrolu nad vzdušným prostorem Íránu“. V další zprávě na Truth Social napsal: „Írán měl dobré sledovací systémy a další obranné vybavení, a že ho měl dost, ale nevyrovná se tomu, co jsme vyrobili my. Nikdo to nedělá lépe než staré dobré USA.“

Bývalý izraelský velvyslanec v USA Michael Oren varoval, že Írán by mohl záměrně zaútočit na americké cíle, aby zatáhl Spojené státy do probíhající války mezi Izraelem a Teheránem. Ve vysílání stanice BBC Radio 4 Oren uvedl, že by Írán mohl napadnout americkou loď nebo základnu, čímž by přinutil prezidenta USA Trumpa k vojenské reakci.

„Někteří lidé v Bílém domě si nepřejí, aby se USA znovu zapletly do války na Blízkém východě,“ uvedl Oren. „Ale pokud Írán udeří první, vyvine to tlak na prezidenta Trumpa, který by pak mohl tlačit na Izrael, aby se dohodl na příměří.“ Dodal, že taková úvaha může být součástí íránského strategického myšlení – a že se této možnosti obává.