První výhled počasí na prázdniny. Má pokračovat současný trend

"Z pohledu následujícího období je velice pravděpodobné, že trend průměrných nebo jen slabě nadprůměrných teplot bude pokračovat i v následujícím měsíc trvajícím období od 16. 6. do 13. 7.," uvedli meteorologové s tím, že očekávají pouze přechodné a krátkodobé epizody s nadprůměrnými teplotami přes 30 stupňů.

Většinou se ranní minima budou pohybovat od 9 do 15 °C a odpolední maxima od 22 do 27 °C. "Mírná nejistota v teplotním charakteru počasí je patrná až ve druhém červencovém týdnu, kde by teploty mohly vzrůst i výše," konstatoval ústav.

Co se týká srážek, meteorologové předpokládají, že následující období bude spíše sušší než dlouhodobý průměr. "Srážky převažujícího přeháňkového a bouřkového charakteru budou koncentrovány spíše do kratších a přechodných období," sdělili odborníci. Období do 13. července bude srážkově podprůměrné až průměrné.

"První dva týdny budou velmi pravděpodobně srážkově podprůměrné až průměrné. Stoupající trend ve srážkových úhrnech je patrný směrem do první poloviny července, kdy by mělo být srážek více, i když se stále s největší pravděpodobností budou srážkové týdenní sumy nejčastěji držet kolem hodnot dlouhodobého průměru," dodali meteorologové.