Představitel Harryho Pottera herec Daniel Radcliffe se stal poprvé otcem

Britský herec Daniel Radcliffe tuto zprávu zatím oficiálně nepotvrdil, ale britská média včetně serveru EuroZprávy.cz mají fotografie, které dokazují, že hvězda filmu Harry Potter se těší z děťátka.

Podle britských médií se Radcliffe stal poprvé otcem. Několik novin přineslo fotografie, na kterých je hvězda "Harryho Pottera" s partnerkou Erin Drakeovou a kočárkem v New Yorku. Je to přesně měsíc, co oblíbený herec informoval veřejnost o tom, že z něho bude otec.

Podle amerických médií se dvojice seznámila ještě v roce 2012 během natáčení filmu "Kill Your Darlings". Na oficiální potvrzení ze strany mladých rodičů se stále čeká. Kdy dvojice prozradí více, zatím není jasné.

Film je "nádherným záznamem toho, jak jsme poprvé flirtovali," řekl Radcliffe v říjnu 2015 časopisu Playboy o jejich milostném příběhu. "Jsou tam okamžiky, kdy mě rozesměje, a já se směju jako já, nikoliv jako moje postava. Byla neuvěřitelně zábavná a chytrá. Věděl jsem, že jsem v průšvihu," dodal.

Pár spolu znovu pracoval v roce 2021 na epizodě Radcliffeovy série TBS „Miracle Workers“.