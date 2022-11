Radovan Krejčíř hvězdou Netflixu? Streamovací platforma o něm chce mít dokument

Někdejší správce firem podnikatele Radovana Krejčíře Aleš Zagora nemá nárok na čtvrtmilionové odškodnění od státu za průtahy v trestním řízení. Dnes to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl Zagorovo odvolání. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. Justice dříve Zagoru poslala na pět let do vězení, a to za působení v Krejčířově gangu a za padělání peněz.