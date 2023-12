RECENZE: Tři zlaté dukáty nejsou bezcenné, klasikou se ale nestanou

Zakletá Julie má jen tři zlaté dukáty na to, aby se mohla vrátit zpátky mezi lidi. Může tak učinit jen jednou za sto let. V nové pohádce se potkává s obyčejným venkovským pastýřem ovcí Jurajem, který je díky místnímu učiteli vzdělaný, přičemž touží po cestě do daleka.

Když se Jurajovi zatoulá jedna z oveček k ruinám starého hradu, zjeví se před ním právě krásná Julie, která se považuje za majitelku místního velkého panství i se zámkem. Nesmí však prozradit, že je navěky zakletá. Juraj představuje její poslední šanci na vysvobození, přičemž sám netuší, jaké problémy ho kvůli ní čekají.

Tolik o zápletce, přičemž je jasné, že nakonec všechno dobře skončí. Platí to i pro pohádku, kde jinak hrají prim slovenští herci. Přizváni na natáčení však byli i jejich čeští kolegové, například Jitka Čvančarová a Michal Isteník.

Pojí se s tím jedna z věcí, kterou mohou česko-slovenské koprodukční pohádce vytýkat zejména starší lidé. Dabing na ně zřejmě nebude působit úplně přirozeně, ačkoliv pro děti jde na druhou stranu o nutnost.

Staromilcům nejspíš nebude po chuti ani další aspekt Tří zlatých dukátů, jímž je jistá modernost. V pohádce figuruje elektřina, nechybí ani zmínka o parním stroji. A především se Juraj učí anglicky, protože touží po cestě za velkou louži do Ameriky.

Tři zlaté dukáty pojí se štědrovečerním Klíčem svatého Petra fakt, že jde o velké výpravné pohádky. A s velkou pravděpodobností je potká i stejný osud do budoucna. O nové vánoční klasiky ani v jednom případě s největší pravděpodobností nepůjde.

Hodnocení: 50 %

Tři zlaté dukáty

Hrají: Katarína Krajčovičová, Ladislav Bédi, Lesana Krausková, Marián Labuda ml., Zuzana Norisová, Peter Kadlečík, Juraj Hrčka, Michal Isteník, Jitka Čvančarová, Jozef Vajda, Ondrej Kovaľ, Jana Hubinská

Režie: Mariana Čengel Solčanská

Scénář: Zuzana Líšková, Mariana Čengel Solčanská

Slovensko / Česko, 2023, 84 min