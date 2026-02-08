100 let od vzniku Osvobozeného divadla. Nebálo se postavit totalitnímu režimu

Přesně před 100 lety, osmého únorového dne roku 1926, začalo hrát divadlo, které si dalo jméno Osvobozené. Inovativní pražskou divadelní scénu proslavil Voskovec s Werichem a také radikální postoj proti totalitnímu režimu, který herci neváhali veřejně demonstrovat.
Počátky Osvobozeného divadla se začaly psát roku 1923, když si skupina studentů a herců založila divadelní soubor, jehož tvorba se opírala o aktuální společenské problémy, které kritizoval ve svých představeních. Zároveň se zde kladl důraz na setření hranic mezi jevištěm a hledištěm, a herci a diváci si tak měli být blíž.
Název Osvobozené dovadlo se poprvé objevil na podzim roku 1925, oficiálně byl pak použit na začátku února 1926. Teprve o rok později se do souboru zapojili Jan Werich a Jiří Voskovec, tedy pozdější ikonické tváře Osvobozeného divadla. Jejich první autorskou hrou byla dnes již notoricky známá West pocket revue inspirovaná Chaplinem nebo Laurelem a Hardym, kde se také poprvé objevil koncept forbín, které se pro Osvobozené divadlo staly typickými. Během těchto tzv. předscén herci glosovali aktuální události či politiku. Forbíny se dopředu většinou nepřipravovaly a vznikaly okamžitě na místě. Tehdy se k Voskovcovi a Werichovi připojil i Jaroslav Ježek, ten je doprovázel hrou na klavír. Dostal i prostor pro improvizaci a na několik slov z publika během chvilky zkomponoval skladbu. Později Ježek skládal hudbu a Voskovec s Werichem psali texty písní.
Po dlouhou dobu hrálo Osvobozené divadlo komedie, postupem času se začalo soustředit více na satiru, což souviselo s napjatou situací ve společnosti. Od počátku vystupovali Voskovec s Werichem s bíle namalovanými obličeji s výraznými černými konturami. Dalším charakteristickým znakem Osvobozeného divadla byla bohatá improvizace, kdy se herci přizpůsobovali reakcím diváků. Hry si dvojice psala sama, a to mnohdy v rekordním čase. Voskovec s Werichem proto často skoro nespali – psali totiž ve dne i v noci. Jedna ze slavných her nazvaná Balada z hadrů byla připravena k prezentaci za pouhých deset dní! Součástí každé hry byla také píseň, ty také vznikaly velice rychle.
Aktéři Osvobozeného divadla velice rychle odhadli nebezpečí totalitních režimů, zvláště toho fašistického a nacistického. A tak se na tuto hrozbu rozhodli upozorňovat prostřednictvím svých her. Roku 1932 vznikla hra s názvem Caesar, po jejímž uvedení se o Osvobozeném divadle začalo hovořit jako o divadle politickém. Proti dílu se ohradil Edvard Beneš, protože mu připadalo moc kritické a podrývající demokracii. Ani tato kritika však Voskovce s Werichem neodradila a hned příští rok napsali hru Osel a stín, a ta již měla silný protinacistický náboj. Ve stejném roce představení Osvobozeného divadla navštívil sám Tomáš G. Masaryk, který si ho velice pochvaloval.
Hra Osel a stín byla pro Osvobozené divadlo stěžejní, protože právě v ní se herci opravdu otevřeně postavili proti nacismu. Dokonce se nebáli dát postavě osla hlas Adolfa Hitlera, čímž sklidili u diváků úspěch, ale také vstoupili na tenký led. V nacistickém Německu se Voskovec s Werichem odsuzovali za hanobení jejich vůdce. Edvard Beneš, který předchozí hru divadla kritizoval, se ho nyní překvapivě zastal. Protesty, výhružky a útoky se však na herce hrnuly čím dál častěji, což je nakonec přivedlo k ukončení činnosti a k emigraci do zahraničí. Divadlo fakticky zaniklo po obsazení našich zemí nacistickým Německem a ani po druhé světové válce se jeho činnost nepodařilo obnovit.
Související
Rusové trestají i umělecké projevy. Divadelnice míří za mříže kvůli oceňované hře
RECENZE: Lhář. Nová inscenace v Národním divadle v Brně odhaluje naši nepoučitelnost
Divadla , Jan Werich (herec) , historie
Aktuálně se děje
před 41 minutami
100 let od vzniku Osvobozeného divadla. Nebálo se postavit totalitnímu režimu
před 1 hodinou
Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším
před 1 hodinou
Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání
před 2 hodinami
Počasí s varováním. Meteorologové upozornili na náledí
před 3 hodinami
Trump a Netanjahu budou jednat o Íránu. Teherán opět varuje Washington
před 4 hodinami
Ceny kritiky vyhrálo drama Sbormistr. Pro dvě sošky si přišel Dužan Duong
před 4 hodinami
Napadení před hernou v Chebu vyšetřuje policie. Jeden z mužů utrpěl vážná zranění
před 5 hodinami
Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař
před 5 hodinami
Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi
před 7 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Do Česka dorazí ochlazení
včera
Na jihu Čech v týdnu došlo ke slabému zemětřesení
včera
Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky
včera
Kanadu zasáhla nevídaná tragédie. Zemřeli talentovaní hokejisté
včera
Opravdová hvězda, prohlásil prezident Pavel o Brejchové
včera
Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci
včera
Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10
včera
Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data
včera
Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále
včera
Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard
včera
Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík
Trenérský tým v čele s Radimem Rulíkem bude muset provést ještě před začátkem olympijského hokejového turnaje v Miláně změnu v kádru hokejistů. To proto, že nebude moct počítat s jednou z posil z kanadsko-americké NHL a mistrem světa z roku 2024, útočníkem Pavlem Zachou. Hráč Bostonu má blíže nespecifikované zranění v horní části těla a bude muset být nahrazen útočníkem pražské Sparty Filipem Chlapíkem.
Zdroj: David Holub