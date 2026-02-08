Umělci zorganizují debatu, pozvání pro ministra Klempíře platí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. února 2026 18:01

Oto Klempíř
Oto Klempíř

Umělci, kteří během minulého víkendu vystoupili na demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla, budou v pondělí v jednom z pražských divadel čekat na ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé). 

Veřejná debata s umělci se podle našich informací uskuteční v pondělí mezi 9. a 16. hodinou v prostorách divadla Palace na Václavském náměstí v Praze. Akci organizují Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Michal Jagelka, Aleš Cibulka a Sarah Haváčová. Pořadatelé zdůraznili, že pozvánka pro ministra Klempíře stále platí. 

Klempíř původně v pondělí pozval umělce, kteří vystoupili na víkendové demonstraci, k debatě na ministerstvu. Oni podotkli, že dialog je důležitý a potřebný, a přišli s protinabídkou. S ministrem chtěli mluvit veřejně v divadle Palace, přičemž diskuzi by vedl nezávislý moderátor, aby šlo o konstruktivní a věcnou výměnu názorů. 

Politik v úterý podal reakci protistrany tak, že jeho nabídku odmítla. "Slušnost není slabost. Proto jsem nabídl hercům, kteří vystupovali na nedělní akci setkání s tím, že si rád vyslechnu jejich názory, že můžeme vést debatu. Tuto nabídku odmítli a mají na to samozřejmě právo. Je mi to líto. Jejich pozvání na debatu organizovanou politickou lobbistickou skupinou Milion chvilek neberu. Chtěl jsem s nimi řešit budoucnost kultury, ne politiku," napsal na facebooku.

Čermák a spol. ale znovu reagovali. Na úvod prohlášení zdůraznili, že debatu by nepořádala iniciativa Milion chvilek pro demokracii, ale oni sami. "Impulsem k navrhované debatě byla Vaše nabídka osobního setkání, jehož cílem mělo být vyjasnění postojů nás umělců 'z očí do očí' v reakci na naše vystoupení při nedělní demonstraci," uvedli. 

Umělci vysvětlili, že jejich vystoupení bylo politickým vyjádřením kritického občanského postoje. "Domníváme se proto, že předmětem debaty mají být politické otázky spojené s výkonem Vaší funkce, tedy Vaše postoje, rozhodnutí a způsob, jakým hodláte vést Ministerstvo kultury," konstatovali.

"Dalším z nedorozumění, k nimž v naší komunikaci došlo, je Vaše zmínka o veřejném streamování. Uvádíte, že Ministerstvo kultury s tímto od začátku počítalo. Bohužel jste se o tom ve své pozvánce, která nám byla doručena, nezmínil," pokračovali umělci. 

Umělci na závěr zmínili, že jejich pozvání pro ministra nadále platí. "Přivítáme Vás přátelsky, otevřeně a kulturně. Není naším cílem Vás stavět do defenzivy, ale vést otevřený dialog, který může být inspirující pro širokou veřejnost," dodali.

ANO si udržuje stabilní podporu i po volbách, ukazuje nový průzkum

