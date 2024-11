85 let od smrti Jana Opletala. Kdo byl student, který se postavil nacistům?

Na Nový rok 1915 se do chudé rodiny Štěpána a Anny Opletalových v malé vesničce Lhota nad Moravou narodil chlapec, který dostal jméno Jan. Byl již osmým potomkem manželů, kteří žili ve velmi skromných podmínkách. Otec, živitel rodiny, nemohl sehnat stálé zaměstnání, a tedy stabilní příjem pro obstarání početného potomstva. Živil se pouze příležitostnými pracemi. Obživu proto pomáhaly obstarávat i děti, když dospěly do určitého věku. Ránu pro rodinu ovšem představovala první světová válka a s ní spojené odvody mužů na bitevní pole.

Možná právě proto, že byl odmalička zvyklý na těžkou práci, měl Jan dobrou fyzickou kondici a jeho koníčkem se stal již od dětství sport. Ve volném čase rád a výborně plaval nebo hrál fotbal. V Sokolu vynikal při cvičení a později během studií na gymnáziu byl nejlepším studentem v atletice a gymnastice nebo v házené. Šly mu ovšem i ostatní předměty. Zalíbení našel zejména v matematice, fyzice nebo chemii, z jazyků v latině a francouzštině.

Už během gymnaziálních studií se projevil Opletalův cit pro spravedlnost. Dle dochovaných dobových dokumentů se několikrát neváhal zastat slabších jedinců v případě, že si na ně dovoloval někdo silnější a přitom neoprávněně. Zaznamenán byl dokonce incident, kdy student vystoupil proti jednomu z profesorů, který si zasedl na jeho chudou, ale chytrou spolužačku. Jana jeho troufalost sice stála sníženou známku z chování, ovšem bezpráví mu svědomí nedovolilo tolerovat.

Po maturitě na gymnáziu v Litovli se zapsal z důvodu špatných finančních poměrů na vojenskou školu, ačkoliv jeho snem byla medicína. Vojenskou službu vydržel dva roky a poté si začal své přání plnit, když roku 1936 nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Zde opět mezi ostatními studenty vynikal. Úspěšná studia mu ovšem narušila nacistická okupace Československa.

Jako student medicíny se dne 28. října 1939, tedy na výročí vzniku československé republiky, zapojil do protinacistických demonstrací. Jak již bylo zmíněno, Jan se vždy stavěl proti jakýmkoliv projevům bezpráví. Tento aktivní odpor proti nacismu se mu ovšem stal osudným. Opletal byl během demonstrací postřelen. Ačkoliv byl prakticky ihned transportován do nemocnice a podrobil se chirurgickému zákroku, zranění bylo natolik vážné, že se nepodařilo ho zachránit. Nadějný student medicíny zemřel před 85 lety, dne 11. listopadu 1939.

Opletalův pohřeb dne 15. listopadu 1939 se proměnil v další masivní protestní akci. Kromě pozůstalých do Nákla, kde se poslední rozloučení odehrálo, putovali demonstranti, ale také gestapáci. Ti následně všechny protestující už nespustili z očí, následovali je i cestou zpět do Prahy a ihned je zde pozatýkali. Odpovědí nacistů na otevřené protesty bylo uzavření českých vysokých škol, zatýkání studentů i profesorů a jejich deportace do koncentračního tábora, kde byla řada z nich popravena.