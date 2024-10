Edgar Allan Poe zemřel před 175 lety. Zabily ho drogy a alkohol

Předpoklady k závislosti měl Edgar Allan Poe v genech. Narodil se dne 19. ledna roku 1809 (tedy před 215 lety) v americkém Bostonu do kočovné herecké rodiny. Jeho otec David i matka Elizabeth měli sklony k nadměrnému pití alkoholu. Edgar měl ještě dva sourozence a ze tří dětí se velmi brzy stali sirotci. Otec byl těžký alkoholik, kterého rodina prakticky nezajímala, a proto od ní roku 1810 odešel. Matku děti ztratily o rok později, když ve věku pouhých 24 let podlehla tuberkulóze. Děti, dva chlapci a mentálně postižené děvče, tak putovaly do sirotčince v Richmondu.

Edgarovi byly tři roky, když si ho ze sirotčince vzala rodina Allanova, která obchodovala s tabákem a byla dobře finančně zajištěna. Tato rodina dala chlapci nejenom zázemí, ale i příjmení – k rodnému Poe přibylo Allan. Po nějaké době se Allanovi vydali za prací do Anglie, kde Edgar vystudoval. Trávil proto mnoho času zejména ve starém Londýně, jeho tajemná zákoutí se mu stala nepochybně inspirací pro psaní hororových příběhů a mystických básní.

Po absolvování střední školy se Edgar vrátil zpět do Richmondu, a protože už v Anglii objevil lásku k literatuře, začal obor studovat na univerzitě ve Virginii. Na vysoké škole prohloubil nejenom své znalosti z literatury a historie i svou vášeň pro psaní, ale také pro alkohol a hazard. Kvůli nezřízenému pití a hraní se brzy dostal do dluhů. Zpočátku je za něj platil jeho nevlastní bratr, ovšem po nějakém čase mu došla trpělivost a nevlastní sourozenci se znepřátelili až do konce života.

Edgar se pokusil splatit dluhy psaním a vydal svou první básnickou sbírku, ovšem ta se takřka neprodávala. Mladík hledal tedy jiné finanční zdroje, až se nakonec rozhodl vstoupit do armády, kde zůstal po celý rok. Protože jako voják nepáchal žádné větší prohřešky, jeho nevlastní otec ho přihlásil na vojenskou akademii v domnění, že se zde napraví. Z ní Edgara ale pro nedisciplinovanost zakrátko vyhodili. Otčím to nepřenesl přes srdce a na svého problémového nevlastního syna zanevřel.

Za vojenskou dráhou poté Edgar udělal tlustou čáru a znovu se vrhl na své milované psaní, a to již nejenom básní, ale také povídek. Vytoužený úspěch ovšem ne a ne přijít. Toho se dočkal až o pár let později, v době, kdy bydlel u své tety v Baltimore. Zde vyhrál cenu místního deníku v literární soutěži. Dva roky nato už byl zpět v Richmondu a v roce 1836 se oženil, vzal si svou teprve třináctiletou sestřenici. Manželství trvalo jedenáct let, ukončila ho předčasná smrt ženy roku 1847. Edgarova manželka zemřela stejně jako jeho matka na tuberkulózu.

Po smrti své ženy Poe ještě více propadl závislosti na alkoholu a drogách. Ta ovšem jenom prohlubovala jeho deprese a také narušovala jeho pracovní závazky v redakcích časopisů. Alkohol a drogy ho stály nemalé peníze, a tak se neustále potýkal s dluhy. Nicméně i navzdory těmto osobním problémům se navždy zapsal do světové literatury, a to svými hororovými povídkami a temnými básněmi. Poe byl již za svého života vyzdvihován pro svou schopnost perfektně vykreslit postavy ve svém díle. Nejenom literární kritika, ale také čtenáři výborně přijali jeho tvorbu. Zejména povídka Jáma a kyvadlo sklidila obrovský úspěch. Nejvíce chvály se dočkala jeho báseň Havran na začátku roku 1845. Intenzivní, leč krátkou slávu si Poe patřičně užíval. A tak netrvalo dlouho a opět kvůli alkoholu a drogám upadl do finančních problémů.

Konec života trávil Edgar Allan Poe ve velmi bídných podmínkách. Veškeré své finanční prostředky utopil v alkoholu a omamných látkách. Pod vlivem toho všeho ho kolemjdoucí našli v hrozném stavu dne 3. října 1849 ležet na chodníku v ulicích Baltimoru. Byl sice transportován do nemocnice, ale pod vlivem omamných látek upadl do kómatu, z něhož se už neprobudil. O několik dní později, 7. října 1849, podlehl krvácení do mozku. Velmi skromného pohřbu na místním hřbitově se zúčastnily pouhé čtyři osoby. Náhrobního kamene se spisovatel a básník, zakladatel hororu v literatuře, dočkal až po mnoha letech, v roce 1865. Ten mohl být pořízen jen díky štědré veřejné sbírce. Za zmínku stojí fakt, že velmi podobným způsobem jako Edgar Allan Poe se upil k smrti i jeho vlastní bratr William.