Jeden z nejnadanějších českých sportovců se narodil před 155 lety

Dne 29. června 1869 přivítala rodina pražského zámožného obchodníka s drogistickým zbožím Rösslera na svět chlapečka, který byl později pokřtěn jako Josef Ludvík. O jeho dětství se nám nedochovalo mnoho zpráv. Díky výbornému rodinnému a finančnímu zázemí mu mohlo být dopřáno kvalitní vzdělání. Po absolvování reálného gymnázia v Jindřichově Hradci pokračoval ve studiu na obchodní akademii a poté chemie na pražské univerzitě. Po studiích se po vzoru svého otce věnoval obchodu.

Josef Rössler-Ořovský byl finančně zajištěn, a tak mohl naplno rozvíjet své koníčky, kterých měl nespočet. Již jako chlapec miloval zejména sport. Když mu bylo asi dvanáct let, rozhodl se s několika svými spolužáky založit bruslařský kroužek. Věnoval se také atletice. Po studiích se vydal na zkušenou do zahraničí. Během těchto obchodních cest nasbíral nejenom znalosti z oboru, ale také poznal mnohé, v Čechách dosud neznámé sporty.

Teprve sedmnáctiletý Josef Rössler-Ořovský u nás roku 1887 připravoval jedny z prvních atletických závodů. V témže roce také přišel ještě s něčím úplně novým, a to s lyžemi. K těm se přitom dostal prakticky náhodou, když si z Norska písemně objednával brusle. Svou objednávku podepsal svým jménem, za to připojil i „Bruslařský klub Praha“. A protože v Norsku neuměli výrobci zimních sportovních potřeb česky, přečetli si zmíněné špatně jako „Bruslar ski club“, a tak spolek považovali za sdružení lyžařů a poslali Josefovi do Čech i katalog lyží. Ty Ořovský dosud neznal a objednal si je také, aby opět zkusil něco nového. Lyže mu dorazily počátkem roku 1887, v noci z 5. na 6. ledna je vyzkoušel spolu se svým bratrem, když na nich sjeli pražské Václavské náměstí. Bratři Rösslerovi byli vůbec první lidé v Čechách, kteří použili lyže coby sportovní pomůcku. A ihned také začali lyžování veřejně propagovat. V listopadu 1887 založil Josef Rössler-Ořovský první lyžařský klub ve střední Evropě, ty dosud na území Evropy existovaly pouze v severských zemích.

Kromě lyžování do Čech Rössler-Ořovský rozšířil i jiné sporty. Roku 1893 založil jachtový a tenisový spolek. O rok později se kromě tenisu začal věnovat také fotbalu. V letech následujících sepsal první moderní pravidla fotbalu i hokeje, připravil vůbec první lyžařské závody mezinárodního charakteru v Jilemnici v Krkonoších a další soutěže na lyžích. Na počátku 20. století u nás rozvíjel i vodní sporty, kromě již zmíněného jachtingu inicioval vznik kanoistického spolku, přičemž domů osobně přivezl několik originálních kánoí až z Kanady. České země rovněž seznámil se sportovním šermem.

Spolu s dalším výrazným sportovním organizátorem Jiřím Guthem-Jarkovským se Rössler-Ořovský snažil dostat naše země na olympiádu. Založili tzv. Český olympijský výbor a zúčastnili se, zpočátku jako diváci, olympijských her. O pár let později, roku 1912 se již Češi právě díky Ořovskému do olympijských her, tehdy konaných ve Stockholmu, mohli aktivně zapojit.

Josef Rössler-Ořovský zasvětil sportu bez nadsázky celý svůj život. Ačkoliv k jeho konci již trpěl zdravotními problémy a nemohl aktivně sportovat, neustále sport propagoval, udílel cenné trenérské rady a coby redaktor předával dál své zkušenosti. Dožil se 63 let, zemřel dne 17. ledna roku 1933 v sanatoriu v pražském Podolí, kde se léčil s vleklým onemocněním kostí a jater. Místem jeho posledního odpočinku se stal Vyšehradský hřbitov.