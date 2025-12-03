Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově

Dvěma případy vraždy se v uplynulém týdnu začali zabývat v Olomouckém kraji. Policie v pondělí zveřejnila podrobnosti k tragédii v Přerově, kde byl nalezen zastřelený muž. Obviněným v případu je recidivista, motivem jeho činu byly finanční spory s obětí.
Pro policii případ začal ve čtvrtek před 16. hodinou, kdy přijala oznámení o muži bez známek života v bytě v Přerově. Na místo vyrazila hlídka, která zjistila, že oběť utrpěla smrtelné střelné zranění. Případ si převzali kriminalisté, zároveň se rozběhlo pátrání po ozbrojeném nebezpečném pachateli.
"Na základě důkladného prověřování a vyhodnocování stop, informací a kamerových záznamů se policistům podařilo vytipovat možného útočníka. Následně zjistili jeho totožnost. Ještě do půlnoci se kriminalistům podařilo útočníka vypátrat. Jeho zadržení provedli policisté ze zásahové jednotky Moravskoslezského kraje," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Podle dosavadních závěrů vyšetřování měl podezřelý třiapadesátiletý muž ve čtvrtek po 13. hodině po předchozí hádce usmrtit stejně starého muže. "Obviněný muž na začátku odmítal ve věci vypovídat, ale pod tíhou důkazů názor změnil a ke skutku se doznal. Motivem činu byly finanční spory," sdělil mluvčí.
Obviněným je recidivista, který byl v minulosti několikrát odsouzen, převážně pro majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval. Muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy trest odnětí svobody na 10 až 18 let.
