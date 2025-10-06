Jedna z předčasně zesnulých hvězd. Před 55 lety zemřela zpěvačka Janis Joplin

Lucie Žáková

Lucie Žáková

6. října 2025 17:45

Janis Joplin
Janis Joplin Foto: Wikimedia Commons

Americká zpěvačka Janis Joplin se zapsala do dějin hudby svým nenapodobitelným projevem, ale také divokým způsobem života, který přesně odpovídal heslu „sex, drogy a rock’n roll“. Proto také zemřela předčasně ve věku pouhých 27 let, a to přesně před 55 lety.

Závislá již od útlého věku

Bylo 19. ledna roku 1943, když se v přístavním městě Port Arthur v americkém Texasu narodilo děvčátko, kterému rodiče dali jméno Janis Lyn Joplin. Ta byla již jako malá holčička poněkud nezbedná, a také její vzhled nebyl úplně všední, a tak se jí vrstevníci často posmívali. Není tedy divu, že nebyla zrovna šťastným dítětem. Tyto problémy začala už v dětství řešit tím nejhorším možným způsobem – alkoholem a drogami. V opilosti a drogovém opojení se starosti všedního dne jakoby rozplynuly. V útlém věku ale Janis propadla závislosti a nedlouho po maturitě už se musela léčit z alkoholismu. Po propuštění z léčebny se snažila dát si život do pořádku a vrhla se na studium, které ovšem nedokončila. Střízlivá totiž dlouho nevydržela.

Cesta na vrchol

Kromě alkoholu a drog milovala Janis již od dětství výtvarné umění a hudbu. Jejím velkým idolem jí byla bluesová zpěvačka Bessie Smith, ta nejlepší svého žánru a doby. Té se chtěla Janis jednou přiblížit. Počátkem 60. let se objevovala jako barová zpěvačka a postupem času se proměnila ve slavnou blues-rockovou hvězdu se svým charakteristickým nakřáplým hlasem. Její kariéra ale netrvala dlouho, závislost na opojných látkách si totiž vybrala svou daň.

Pár let objížděla se svou kapelou hippie a rockové festivaly, kde se na pódiu střídala s těmi nejlepšími hudebníky své doby, mezi něž se také brzy zařadila. Patřila ke generaci a vlně Jimmiho Hendrixe, Carlose Santany nebo Jima Morrisona. A ti všichni rovněž holdovali alkoholu a drogám. Každý z nich byl ale i originální hudební osobností, stejně jako Janis Joplin. Její projev a zpěv byl naprosto nenapodobitelný, odvážný a divoký. A takový měla i život.

Sex, drogy a rock’n roll

Kromě hudby zaujala Janis Joplin také svým vzhledem. Vůbec se nesnažila patřit mezi dobové sex symboly, spíše naopak. Oblékala především volné a pohodlné oblečení, zásadně chodila bez podprsenky a nelíčila se. Byla zkrátka sama sebou bez zbytečného zkrášlování. Tím ovšem dodala odvahu dalším „obyčejným“ dívkám a ženám, pro něž se stala vzorem. I přes svůj všední vzhled měla zpěvačka určité kouzlo a přitahovala muže, s nimiž si často užívala nezávazných radovánek. Pro Janis Joplin zkrátka do puntíku platilo heslo „sex, drogy a rock’n roll“.

Členka Klubu 27

Život si Janis Joplin naplno užívala do poslední chvíle, se všemi závislostmi a neřestmi. Ta bohužel přišla příliš brzy. Přesně před 55 lety, dne 4. října roku 1970, zemřela na hotelovém pokoji v Los Angeles. Jako příčina smrti mladé zpěvačky bylo shledáno předávkování alkoholem a heroinem. Janis Joplin zemřela ve věku pouhých 27 let, a tak se zařadila do tzv. Klubu 27, tedy skupiny známých osobností, které odešly z tohoto světa ve stejném věku. Kromě Janis Joplin ve věku 27 let zemřely třeba také známé hudebnice, jako byla baskytaristka Kristen Pfaff z kapely Hole, zpěvačka Nicole Bogner z rakouské metalové kapely Vision Of Atlantis nebo zpěvačka Amy Winehouse, které se rovněž stala osudnou závislost na alkoholu a drogách. Z mužských členů Klubu 27 lze zmínit kytaristu a zakladatele kapely The Rolling Stones Briana Jonese, kytaristu Jimiho Hendrixe, frontmana skupiny The Doors Jima Morrisona (jeho partnerka Pamela zemřela ve stejném věku jen o dva roky později!) nebo frontmana Nirvany Kurta Cobaina.

Ocenění až po smrti

Protože kariéra Janis Joplin byla opravdu krátká, plného ocenění se jí dostalo až po její smrti. Její nejslavnější album vyšlo až posmrtně, dokončila ho jen měsíc před svým skonem. To se výborně prodávalo stejně jako její předchozí alba. Janis Joplin se ostatně řadí mezi ty umělce s rekordním posmrtným prodejem svého díla. Od roku 1995 je její jméno v proslulé Rock’n‘ rollové síni slávy. A hudební časopis Rolling Stone ji opakovaně zařadil do první padesátky stovky nejlepších umělců všech dob.

