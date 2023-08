Mojito, Margarita nebo Piňa Colada. Jak vznikly oblíbené letní drinky?

Historie míchaných nápojů

Míchané nápoje znali a připravovali již obyvatelé starověkých civilizací, kteří nejčastěji míchali víno s ovocem, nejrůznějším kořením a dalšími ingrediencemi. Takovéto nápoje se popíjely i po celý středověk.

Drinky míchané z lihovin mají mnohem mladší původ. Většina z nich vznikla na americkém kontinentu, a to paradoxně v časech prohibice. Do koktejlů se totiž alkohol dobře schovával, aniž by to někdo na první pohled poznal.

Celá řada míchaných nápojů je prý výmyslem námořníků, kteří si na lodích během dlouhých plaveb připravovali dobré pití především z rumu – ten totiž dostávali na příděl. Právě námořníci poprvé popíjeli například grog. Dnes se tento nápoj konzumuje většinou horký v zimním období, ten původní se však podával vychlazený s kostkami ledu jako osvěžující drink.

Mnohé alkoholické drinky také vznikly z nouze v dobách, kdy se z různých důvodů (například kvůli nedostatku či nekvalitním základním ingrediencím, ale i v časech již zmíněné prohibice) vyráběl nepříliš kvalitní alkohol. Takové lihoviny nebývaly ani chutné, a proto je lidé nedokázali pozřít jen tak samotné. Z toho důvodu alkohol mísili s dalšími přísadami, a tak vznikaly originální, chutné a oblíbené míchané nápoje, z nichž některé známe i dnes.

Zlatá doba drinků, to byla 50. léta minulého století. Právě tehdy barmani poprvé míchali i dnes tolik oblíbené osvěžující letní koktejly. V 50. a 60. letech vznikalo velké množství barů a rodil se rovněž fenomén zahradních párty, na nichž se podávaly alkoholické drinky. Na trh se zároveň dostávaly nové destiláty a s nimi i nové míchané variace.

Oblíbené letní drinky a jejich původ

Mezi nejpopulárnější letní drinky dnes bezpochyby patří Mojito. Nápoj složený z bílého rumu, sody, ledové tříště, třtinového cukru, limetky a máty představuje v parných dnech skvělé osvěžení. Jeho původ je možné hledat na ostrově Kuba, a to již někdy na konci 16. století. Tehdy se na Kubě prý začal vyrábět podobný nápoj s názvem „El Draque“ podle anglického mořeplavce a objevitele Francise Draka, jehož flotily měly na ostrově přístav. Tehdejší drink však nesloužil k osvěžení a opojení, ale jako lék. Spojení alkoholu, limetky a máty mělo uzdravovat nemocné námořníky. Z Kuby se pak spolu s mořeplavci léčivý nápoj šířil do dalších koutů světa a postupem času nabyl na oblibě. Nejraději ho měli vždy Kubánci, kteří ho ještě v 19. století užívali k léčbě cholery během epidemie, dnes je Mojito národním kubánským drinkem. Nejstarší zapsané postupy na přípravu Mojita v moderní podobě pocházejí z 30. let 20. století.

Z Kuby pochází také další oblíbený letní drink – Cuba Libre. Stejně jako do Mojita do něj patří bílý rum, který se smíchá s Coca-Colou, ledovou tříští a ochutí se limetkou. Příprava tohoto opojného nápoje je opravdu jednoduchá, a proto nechybí na většině zahradních párty, kde si ho každý snadno přichystá sám. Cuba Libre se údajně popíjí již od přelomu 19. a 20. století, od doby španělsko-americké války. Protože prý na konci tohoto válečného konfliktu američtí vojáci oslavovali osvobození Kuby za vydatného popíjení drinku z coly, rumu a limetky, pojmenoval se tento koktejl Cuba Libre, tedy svobodná Kuba.

Jedním z nejoblíbenějších drinků je také Margarita, která se skládá z tequily, pomerančového likéru, limetkové šťávy a ledu. Původ tohoto osvěžujícího nápoje je nejasný. Traduje se, že v roce 1941 zkoušel jistý mexický barman míchat koktejly a v té chvíli jeho bar navštívila slavná herečka Margarita Henkel. Barman jí nabídl jeden ze svých pokusů a ten hvězdě stříbrného plátna velmi chutnal. Drink tak dostal své pojmenování po známé herečce a brzy se jeho obliba rozšířila i za hranice Mexika. Dne 22. února si ostatně Američané určili jako Národní den Margarity.

Z tropické oblasti u Karibského moře, z Portorika, pochází koktejl s názvem Piňa Colada, jehož hlavními ingrediencemi jsou kokos a ananas zalité bílým rumem. Dle legendy si drink míchali námořníci a piráti již v 19. století, jeho historie je však ve skutečnosti zřejmě mnohem mladší. Za otce Piňa Colady je obvykle označován portorický barman Ramón Marrero Perez, ten měl míchaný nápoj poprvé připravit roku 1952 v jednom z místních hotelů pro barové hosty. Piňa Colada patří mezi nejoblíbenější drinky v Karibiku, v roce 1978 se oficiálně stal národním nápojem Portorika. Američané mají dokonce svůj den Piňa Colady, a to 1. července.

Populárním letním drinkem posledních let je Aperol Spritz. Ačkoliv u nás na oblibě teprve nabírá, v zemi svého původu, v Itálii, se pije již od 50. let minulého století. Samotný Aperol nebo Prosecco znají v Itálii už více než sto let. Italové si tradičně dávají v létě večer po práci drink z Aperolu, Prosecca a sody, s ledem a plátkem pomeranče.