Před 609 lety byl upálen Jan Hus. Jeho smrt odstartovala revoluci

Jako o předčasném finále se mluvilo o tomto čtvrtfinálovém souboji a zprvu to tak i vypadalo. Finálové zápasy bývají hrány oboustranně opatrně a nejinak tomu tak bylo i v tomto duelu. Zpočátku tvrdý zápas toho v první půli příliš nenabídl a tak se až v úvodu druhé půle dočkali fanoušci změny skóre, z níž však neměli radost domácí příznivci. Tehdy se totiž trefil Olmo a dlouho to vypadalo, že si Španělé v pohodě dokráčejí pro postup. Jenže v 89. minutě dal Němcům naději Wirtz a nasměroval tak duel do prodloužení. V něm se nejprve řešila neodpískaná ruka Cucurelly v německé šestnáctce, která nakonec byla zrušena předešlým ofsajdem, ovšem i tak to nepřidalo na už tak podivném výkonu sudího Anthonyho Taylora. O to víc tato situace jistě rozčílila Němce poté, co v 119. minutě rozhodl o španělském postupu Merino.