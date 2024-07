Před 80 lety se na nebi ztratil autor Malého prince

Dne 29. června roku 1900 se do rodiny pracovníka pojišťovny Jeana de Saint-Exupéryho ve francouzském Lyonu narodil chlapeček, který dostal jméno Antoine Jean-Baptiste Marie Roger. Jeho příchod na svět byl vítán s velkým potěšením, byl totiž prvním synem manželů, malý Antoine měl již dvě starší sestry. Později do rodiny přibyly ještě dvě děti – chlapec a děvčátko. Otec Jean bohužel náhle zemřel v době, kdy byli jeho potomci ještě malí. Děti proto trávily mnoho času u svých prarodičů z matčiny strany, kteří se snažili mladé vdově s péčí o ratolesti pomáhat, a tak se i mnohé vzpomínky z dětství pozdějšího spisovatele vázaly k pobytu na přepychových zámeckých areálech, v nichž jeho příbuzní žili.

Spisovatel i pilot

Díky výbornému rodinnému a finančnímu zázemí mohly děti získat kvalitní vzdělání. Antoine absolvoval gymnázium a poté studoval architekturu. Tento obor ho však nenaplňoval, a tak ho nedostudoval. Mnohem více ho zajímala letadla a literatura. Od dětství si psal krátké básničky a povídky. A také toužil po tom stát se pilotem. To se mu splnilo v roce 1921, kdy musel ve Štrasburku splnit povinnou vojenskou službu. Zde využil příležitosti a nechal se přičlenit k letectvu. Nejprve působil jako mechanik, později složil pilotní zkoušky. Jako vojenský pilot se zprvu neuplatnil moc dlouho, v roce 1923 měl se svým letadlem vážnou nehodu a dlouho se po ní léčil.

O tři roky později, v roce 1926, začal pracovat u jedné letecké společnosti jako pilot poštovního letadla. V témže roce mu vyšla první povídka, kterou nazval výstižně Letec. Roku 1929 vydal další práci spojenou s letectvím, a to knihu Pošta na jih. O pár let později napsal knihu Noční let, v níž se odrážela událost, kterou sám zažil, tedy hledání ztraceného letadla kamaráda z řad pilotů. To ještě netušil, že jeho samotného čeká podobný osud.

Ve 30. letech 20. století Exupéry střídavě pilotoval a psal. Ani jedna z těchto činností mu nevynášela moc peněž, a tak se poměrně často potýkal s finančními problémy. A také s úrazy, které utrpěl při několika leteckých haváriích.

V časech druhé světové války se zapojil do vojenského letectva, zkušenosti z této služby zrcadlil v díle nazvaném Válečný pilot. Ve válečných letech napsal Exupéry i své nejslavnější dílo: Malého prince. Kniha poprvé vyšla v roce 1943. O rok později se Exupéry coby letec vydal do oblak naposledy. Dne 31. července roku 1944 totiž záhadně zmizel se svým letadlem a nikdy se ho již nepodařilo objevit. Jeho ostatky tehdy nebylo možné ani pohřbít, a tak jeden z největších spisovatelů moderní doby nemá svůj hrob.

Záhada ztraceného letadla

Dodnes není spolehlivě objasněno, co se vlastně osudného posledního červencového dne stalo. Jisté je snad jen to, že letadlo pilotované Exupérym se tehdy zřítilo do Středozemního moře. Ještě v roce 1944 se sice přihlásil německý pilot Robert Heichel s tím, že onoho dne sestřelil francouzské letadlo, a tedy pravděpodobně právě Exupéryho. Později ovšem totéž tvrdil jistý Horst Rippert, který zároveň svého činu velice litoval, protože Exupéry patřil k jeho oblíbeným spisovatelům. Podle dochovaných dobových záznamů ovšem v daný den nemělo k žádným leteckým bojům nebo sestřelům nad prostorem Středozemního moře dojít. Během války se ale mohly dít i věci, které už nikdy nikdo spolehlivě nedoloží.

Uvažovat lze také o jiných vysvětleních záhadného zmizení francouzského spisovatele. Je klidně možné, že jeho letounu mohlo jednoduše dojít palivo nebo se u něj objevit nějaká technická závada. Objevily se také názory, že tímto způsobem mohl Exupéry dobrovolně ukončit svůj život, v němž byl prý dlouhodobě nespokojený. Trpěl údajně depresemi, hroutil se mu soukromý život a potýkal se se spory s francouzským zahraničním odbojem. Jeho smrt, od níž uplynulo již 80 let, dodnes zůstává záhadou.

Trosky Exupéryho letounu se na dně Středozemního moře objevovaly po dlouhá desetiletí. Poprvé se na ně narazilo koncem 80. let minulého století, nikdo jim však nevěnoval zvýšenou pozornost. Považovaly se totiž za nějaké německé letadlo, které zde mělo během válečných bojů spadnout. O pár let později ovšem na stejném místě rybáři vylovili spolu s úlovkem i stříbrný náramek nesoucí spisovatelovo jméno. To byla jasná indicie, že se na dně může nalézat letadlo, s nímž havaroval. Na jeho trosky se pak právě na daném místě přišlo v roce 2004, tedy přesně před dvaceti lety.