KOMENTÁŘ: Energetická krize mění Evropu. Nejde jen o nadcházející zimu

Někdo může namítnout, že nejde přece o žádnou novou převratnou myšlenku, tak proč o tom mluvit. Jenže nejen jednostranná závislost na ruském, byť drahná léta levném, plynu ukazuje, že ne vždy bývá každé přání správným otcem myšlenky. A dá se onou „rovnováhou“ v energetických zdrojích pro každou zemi v Evropě vyhnout třeba tomu, jak se stalo v září letošního roku, že po oznámení skupiny zemí vyvážejících ropu OPEC+ o tom, že místo očekávaného poklesu těžby o jeden milion barelů, bude výsledný pokles dva miliony, stoupla jen během dne cena černého zlata o 2,7 procenta? Máme pak počítat s tím, že místo stávek za ruské zájmy, maskované tu za „chudobu“, jindy zase „za jednotné Česko“, či jinak, se budeme dohadovat o tom, do jaké výše stropovat ceny energií či jak vlastně z veřejných zdrojů podporovat firmy a lidi, aby kvůli šíleným cenám energií přežili?

„Co se týká pohledu na energie jako takového, budoucnost vidím v hledání rovnováhy. To znamená, že země by se měly zaměřit na hledání vlastních zdrojů, diverzifikaci dodavatelů a zelené energie. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se v dalších deseti letech zvýší poptávka po elektrické energii v mnoha státech v rozmezí o čtyřicet až 60 procent. Z hlediska systémových řešení bude tedy energetický sektor směřovat k široké variabilitě,“ řekla deníku EuroZprávy.cz Lucía Žárska, analytička společnosti ProfitLevel. Jasné je tak to, že energetický trh budou muset všichni hráči, a to nejen v Evropě, dostat zpět do „pevných“ kolejí. „Vzhledem k tomu, že celý energetický sektor je pod tlakem energetické krize, ceny rostou napříč celým segmentem, včetně plynu a elektrické energie. Cena elektřiny v Evropě dosáhla v polovině srpna devítinásobku ve srovnání s rokem 2007. A trend zůstává i nadále stejný, protože závislost na fosilních palivech je v tomto směru stále více než 80procentní. Výraznější přechod na zelené energie ještě nějakou dobu potrvá, proto je nepravděpodobné, že by v dohledné době nastala výraznější změna tohoto trendu,“ odhadla další vývoj pro server EuroZprávy.cz Olívia Lacenová, analytička společnosti Wonderinterest Trading Ltd.

Jak ukazují zkušenosti s různými praktikami členských států Evropské unie vůči drahým cenám, a to nejen energií, má cenu (proto, aby to fungovalo) řešit problém „v celku“. I proto evropské státy přijaly nařízení, které má snahu řešit vysoké ceny energií a zavádí opatření ke snížení poptávky po elektřině a přerozdělení redundantních příjmů energetických odvětví mezi malé a střední podniky a také domácnosti. Cílem tohoto nařízení je snížení spotřeby elektřiny o 10 % hrubé spotřeby a o 5 % ve špičkových hodinách. Členské země budou mít možnost si samy zvolit opatření, kterými snížení spotřeby dosáhnou. Dohodlo se i omezení výnosů pro výrobce elektřiny a zprostředkovatele vyrábějící elektřinu pomocí obnovitelných zdrojů, hnědého uhlí a jaderné energie na 180 eur/MWh.

Jistě, že se teprve uvidí, co vlastně zřejmě letos nikým nechtěná zima přinese nejen v cenách energií. Co se týká prognózy ceny ropy, je prý podle Lucie Žárské jasná: „Po rozhodnutí OPEC+, které hovoří o snížení těžby ropy, bude cena na trzích stoupat. Pro investory to může být zajímavá příležitost, naopak pro spotřebitele to znamená opětovné zvýšení nákladů a větší tlak na již tak vysokou inflaci.“ A jak konstatovala pro server EuroZprávy.cz Olívia Lacenová: „To, že je ropa aktuálně atraktivní i v očích investorů dokazuje i fakt, že Warren Bufett se za poslední rok zaměřil na energetické nákupy a jeho investiční firma Berkshire Hathaway již získala povolení regulátorů ke koupi 50procentního podílu v ropné firmě Occidental Petroleum.“