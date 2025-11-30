Bílé Vánoce by chtěl skoro každý. Meteorologové zveřejnili předpovědní mapu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. listopadu 2025 18:13

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Právě dnes začíná letošní advent a do Vánoc nezbývá ani měsíc. Meteorologové se proto rozhodli lidem nastínit, jak velká je pravděpodobnost, že právě tam, kde žijí, budou svátky bílé, tedy se sněhovou pokrývkou. 

Meteorologové během první adventní neděle zveřejnili aktualizovanou mapu pravděpodobnosti bílých Vánoc, které jsou pro účely analýzy definovány jako dny, kdy v čase měření (7:00) leží 24. a 25. prosince na měrném pozemku stanice alespoň centimetr sněhu. Podle expertů je patrné, že pravděpodobnost ovlivňuje zejména nadmořská výška, případně geografická poloha lokality. 

"V oblastech s nejnižší nadmořskou výškou, jako je například Polabí nebo jižní Morava a rovněž pak na dalších teplých místech Česka, jako je jihozápadní Plzeňsko, okolí Prahy nebo Českých Budějovic, se pravděpodobnost bílých Vánoc pohybuje pod hranicí 20 %. To znamená, že v těchto regionech je relativně malá šance na to, že během vánočních svátků bude ležet sníh," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.

Ve středních polohách už pravděpodobnost bílých Vánoce roste na hodnoty mezi 30 a 40 procenty. V polohách mezi 600 a 800 metry pak dosahuje až 60 procent. "Tato úroveň pravděpodobnosti je výrazně vyšší než v níže položených oblastech, kdy chladnější teploty a vyšší úhrn srážek v těchto polohách zajišťují stabilnější sněhové podmínky," vysvětlili meteorologové.

"Na horách, tj. v oblastech nad 1000 metrů nad mořem, pravděpodobnost výskytu bílých Vánoc překračuje 80 %. Na hřebenech pohraničních hor, kde nejčastěji dochází k výskytu vydatných sněhových srážek, se pravděpodobnost pohybuje i nad 90 %," dodali.

před 14 hodinami

Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci

Ilustrační fotografie.

Svatý Ondřej a adventní věštění

Na poslední listopadový den připadá svátek svatého Ondřeje. Tento den patřil k významným svátkům předvánočního času, s nímž se pojila řada lidových tradic, pověr a především věštění budoucnosti. Lidé dříve věřili, že právě o svatoondřejské noci mají možnost zjistit, co je čeká. A to hlavně v lásce.

