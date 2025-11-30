Bílé Vánoce by chtěl skoro každý. Meteorologové zveřejnili předpovědní mapu

Právě dnes začíná letošní advent a do Vánoc nezbývá ani měsíc. Meteorologové se proto rozhodli lidem nastínit, jak velká je pravděpodobnost, že právě tam, kde žijí, budou svátky bílé, tedy se sněhovou pokrývkou.
Meteorologové během první adventní neděle zveřejnili aktualizovanou mapu pravděpodobnosti bílých Vánoc, které jsou pro účely analýzy definovány jako dny, kdy v čase měření (7:00) leží 24. a 25. prosince na měrném pozemku stanice alespoň centimetr sněhu. Podle expertů je patrné, že pravděpodobnost ovlivňuje zejména nadmořská výška, případně geografická poloha lokality.
"V oblastech s nejnižší nadmořskou výškou, jako je například Polabí nebo jižní Morava a rovněž pak na dalších teplých místech Česka, jako je jihozápadní Plzeňsko, okolí Prahy nebo Českých Budějovic, se pravděpodobnost bílých Vánoc pohybuje pod hranicí 20 %. To znamená, že v těchto regionech je relativně malá šance na to, že během vánočních svátků bude ležet sníh," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.
Ve středních polohách už pravděpodobnost bílých Vánoce roste na hodnoty mezi 30 a 40 procenty. V polohách mezi 600 a 800 metry pak dosahuje až 60 procent. "Tato úroveň pravděpodobnosti je výrazně vyšší než v níže položených oblastech, kdy chladnější teploty a vyšší úhrn srážek v těchto polohách zajišťují stabilnější sněhové podmínky," vysvětlili meteorologové.
"Na horách, tj. v oblastech nad 1000 metrů nad mořem, pravděpodobnost výskytu bílých Vánoc překračuje 80 %. Na hřebenech pohraničních hor, kde nejčastěji dochází k výskytu vydatných sněhových srážek, se pravděpodobnost pohybuje i nad 90 %," dodali.
Související
Svatý Ondřej a adventní věštění
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Navzdory červené kartě na závěr kvalifikace Ronaldo o start fotbalového MS nepřijde
před 1 hodinou
Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou
před 3 hodinami
Bílé Vánoce by chtěl skoro každý. Meteorologové zveřejnili předpovědní mapu
před 4 hodinami
Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci
před 5 hodinami
Chat Control zavádí nebezpečný precedens. Evropská unie může ztratit soukromí
před 6 hodinami
Důvod je jediný. Fiala řekl, proč Babiš stále nemá vládu ve svých rukou
před 7 hodinami
V případu vraždy na Šumpersku začalo trestní stíhání podezřelého
před 7 hodinami
Netanjahu požádal prezidenta o milost. Izrael to potřebuje, tvrdí premiér
před 8 hodinami
Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus
před 9 hodinami
Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu
před 10 hodinami
Svatý Ondřej a adventní věštění
před 11 hodinami
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
před 12 hodinami
Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku
před 12 hodinami
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
před 14 hodinami
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktualizováno před 19 hodinami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
včera
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
včera
Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem
včera
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
včera
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
Od 1. října nahradila superdávka čtyři dosavadní sociální dávky. Jejím cílem je zjednodušit systém pomoci, snížit administrativní zátěž a poskytovat podporu lépe a přesněji cíleným způsobem. O dávku již požádalo více než 280 tisíc žadatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje využívat online podání přes portál Jenda, kde lze žádost vyřídit nejrychleji.
Zdroj: Jan Hrabě