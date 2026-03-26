Chladné počasí umocní silný vítr. Meteorologové vydali varování

Počasí v Česku se mění před očima. Meteorologové i ve čtvrtek varují, tentokrát před silným větrem. V nárazech bude dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Výstraha před novou sněhovou pokrývkou v oblasti Beskyd zůstává beze změny.
"Ve východní polovině Moravy a místy i ve Slezsku bude ve druhé polovině noci na pátek a během pátečního dne zesilovat severní vítr, který bude v nárazech dosahovat rychlosti 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Večer bude vítr částečně slábnout," uvedli meteorologové na facebooku.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) už ve středu upozornil, že v noci na čtvrtek začne v Beskydech sněžit. Přechodně se má jednat i o vydatnější sněžení. Příslušná výstraha platí až do zítřejšího rána.
"V průběhu období zde může zejména ve vyšších a horských polohách napadnout 7 až 15 cm, na severním návětří hor 20 až 30 cm nového sněhu. Během pátečního dne bude sněžení v této oblasti slábnout a později přecházet do deště," sdělili meteorologové.
Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou
Novinky o počasí. Nového sněhu bude až 30 centimetrů, platí varování
Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou
Novinky o počasí. Nového sněhu bude až 30 centimetrů, platí varování
Éra postupného zlevňování energií, která trvala poslední tři roky, je u konce. Prvním velkým dodavatelem na českém trhu, který se rozhodl promítnout napětí na světových trzích do svých ceníků, je společnost innogy. Od pondělí si noví zákazníci, kteří hledají jistotu fixní ceny, připlatí za elektřinu i plyn stovky korun.
