Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. září 2025 7:00

Podzimní den v areálu zámku Lednice
Podzimní den v areálu zámku Lednice Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Začíná nový týden, jehož první polovina má být podle meteorologů dynamická a proměnlivější. Od čtvrtka se počasí stabilizuje, bude teplo a slunečno. Výrazně se oteplí na víkend, kdy se teploty místy dostanou i nad letních 25 °C. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Pondělí se ponese ve znamení proměnlivého počasí. Od západu se v Čechách vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, a to zejména k večeru a večer na studené frontě. Maximální teploty dosáhnou 24 °C.

V úterý bude chvílemi i slunečno či větrno, oproti pondělí se ochladí. Foukat bude zejména v Čechách s nárazy o rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Přeháňky budou pravděpodobné především na horách, jinde se vyskytnou jen výjimečně. 

"Ve středu už bude oblačnosti opět více - hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude slunce více. Odpoledne a večer se v Čechách tu a tam objeví slabší déšť nebo přeháňka. Teploty 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C," uvedli meteorologové.

V úvodu čtvrtečního dne se očekává hodně oblačnosti, místy se objeví slabší déšť. Během dne se začne vyjasňovat, počasí se pro zbytek týdne stabilizuje. Maxima vyšplhají na některých místech na 23 stupňů. 

"Pátek a sobota nás čekají stabilní a slunečné dny beze srážek - jen v pátek může ještě na Moravě a ve Slezsku doznívat zpočátku nějaký slabší déšť. Teploty půjdou nahoru, pátek 21 až 26 °C a sobota 22 až 27 °°C. Změna v počasí pak nastane buď v neděli, nebo až na začátku dalšího týdne," dodali meteorologové. 

včera

Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo

Podzimní den v areálu zámku Lednice

