Extrémní počasí dál sužuje Evropu. Francie zakazuje alkohol, Británie hlásí rekordní výjezdy sanitek

Pařížské úřady se rozhodly zakázat konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, a to s platností od pátečního poledne. Opatření má pomoci zmírnit zdravotní komplikace obyvatel, které souvisejí se současnou vlnou veder sužující Francii i velkou část Evropy. Pití alkoholických nápojů pod přímým sluncem má totiž podle něj na lidský organismus devastující účinky.
Nové nařízení zakazuje pití alkoholu na ulicích od pátečních 12:00 do sobotních 7:00 a následně ve stejném čase od sobotního poledne do nedělního rána. Podle policejního ředitelství se toto omezení nevztahuje na venkovní prostory, které legálně využívají restaurace a bary s platným povolením. Kromě samotné konzumace na veřejnosti bude omezena také možnost nákupu alkoholu s sebou. Tento prodej bude zakázán od pátečních šesti hodin večer do sobotního rána a opatření se zopakuje i během víkendu.
Zákaz prodeje alkoholu s sebou dopadne rovněž na maloobchodní prodejny, které se na prodej těchto nápojů specializují. Policejní šéf Faure tento krok odůvodnil kritickou situací v tamních nemocnicích, jejichž kapacita se již blíží k bodu úplného vyčerpání. Počet hospitalizovaných pacientů totiž kvůli extrémnímu teplu neustále stoupá a je nutné tlak na zdravotnický systém snížit. Jako příklad uvedl pařížské hasiče, u nichž se počet výjezdů zdvojnásobil a jen během čtvrtka museli zasahovat u více než 2 500 případů.
Podobně vážné situaci čelí kvůli extrémním teplotám také britská metropole, kde záchranná služba zaznamenala rekordní nápor. Londýnští záchranáři museli během nejteplejšího červnového dne řešit historicky nejvyšší počet naléhavých případů bezprostředně ohrožujících lidský život. Konkrétně šlo o takzvané hovory první kategorie, kam spadají pacienti se zástavou srdce nebo lidé, kteří přestali dýchat. Během jediné středy vyjížděly sanitky k těmto kritickým stavům celkem v 642 případech.
Ředitel londýnské záchranné služby Jason Killens potvrdil, že za tímto bezprecedentním nárůstem nejvážnějších případů stojí právě vlna extrémních veder. Poděkoval všem posádkám, které v náročných podmínkách pracují s maximálním nasazením, aby zajistily péči o všechny pacienty. Záchranáři během tohoto krizového dne ošetřili téměř 3 600 lidí. Celkově operační středisko přijalo přibližně 7 900 telefonátů, což z tohoto dne učinilo pátý nejvytíženější den v celé historii tamní služby.
Nárůst počtu nouzových volání přímo souvisí s horkým počasím, kvůli kterému lidé častěji omdlévají, trpí dýchacími potížemi nebo mají srdeční selhání. Vedení londýnské záchranné služby proto poslalo do ulic více než 400 dodatečných posádek sanitek, které mají pomoci situaci zvládnout. Odborníci zároveň varují, že lidské zdraví se může vlivem vysokých teplot zhoršit velmi rychle. Případy spojené s dýchacími a srdečními problémy navíc mohou narůstat i v několika následujících dnech po odeznění největších veder.
Kromě posílení terénních týmů zavedla londýnská záchranná služba také častější kontroly pacientů, kteří na příjezd pomoci teprve čekají. Lékaři na dispečinku tak mohou snáze identifikovat, zda se stav volajícího nezhoršuje, a zajistit přednostní odeslání sanitky k těm nejvážnějším případům. Zdravotníci naléhavě žádají obyvatele Londýna, aby dodržovali základní bezpečnostní pravidla a chránili sebe i své blízké.
Lidé by měli pít dostatek tekutin, zbytečně nevycházet na přímé slunce mezi 11. a 15. hodinou a udržovat své domovy v co největším chladu. Důležitou součástí prevence je také pravidelná kontrola sousedů, příbuzných a přátel, kteří mohou být vůči účinkům vysokých teplot obzvláště zranitelní.
Veřejnost by měla nouzovou linku 999 využívat výhradně v situacích, kdy jde o bezprostřední ohrožení lidského života. V případech, kdy pacienti potřebují naléhavou lékařskou radu, která však nesnese odklad, by měli raději kontaktovat linku NHS 111 nebo svého praktického lékaře.
Související
Francie vypíná jaderné elektrárny, Londýn představil krizový plán. Vlna extrémního počasí má už stovky mrtvých
Francie ohlásila první případ eboly na svém území
Francie , Velká Británie , Počasí
Aktuálně se děje
před 43 minutami
EU navrhuje o rok prodloužit ochranu pro ukrajinské uprchlíky. Vyjma těch s brannou povinností
před 47 minutami
Počasí trápí i hasiče. Požáry hrozí v dalších oblastech, platí nové varování
před 1 hodinou
Extrémní počasí dál sužuje Evropu. Francie zakazuje alkohol, Británie hlásí rekordní výjezdy sanitek
před 1 hodinou
Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu „dronových válečníků“
před 2 hodinami
Venezuelu možná nezasáhla dvě zemětřesení, ale jedno masivní. Experti popsali, proč je v tom obrovský rozdíl
před 3 hodinami
Evropa zažívá největší vlnu veder v historii. Bez globálního oteplování by nikdy nenastala, zjistili vědci
před 4 hodinami
Jak urychlit rozšiřování EU? V srdci Unie se rodí nový plán
před 4 hodinami
Írán zaútočil na nákladní loď v Hormuzském průlivu
před 5 hodinami
Po zemětřesení ve Venezuele jsou už stovky mrtvých a tisíce zraněných. Zpod trosek zní volání o pomoc
před 7 hodinami
Počasí: Předpověď na víkend ukazuje, kde mohou teploty překročit čtyřicítku už v sobotu
včera
Babiš zatrhnul Mrázové cestu na konferenci o Ukrajině. Naštvala ho
včera
Venezuela vyhlásila zónu katastrofy. Na místo zemětřesení míří záchranné týmy
včera
Policie hledá lupiče z pošty na Semilsku. Peníze si odvezl na motorce
včera
Vedro zkomplikuje i cestování. Cestující ve vlacích dostali několik doporučení
včera
Policii kvůli ozbrojenému učiteli zburcoval někdo z jeho blízkých. Muž čelí obvinění
včera
Tropické počasí a extrémní zátěž pro organismus. Meteorologové opět varují
včera
Ukrajinské útoky na Rusko zaujaly Trumpa. Vyzval Zelenského, aby byl odvážnější
včera
Bělorusko po ultimátu Kyjeva stáhlo opakovače signálu. Lukašenko odolává tlaku Putina na zapojení se do války
včera
Francie vypíná jaderné elektrárny, Londýn představil krizový plán. Vlna extrémního počasí má už stovky mrtvých
včera
Ropa už je levnější než před válkou. Trump obvinil čerpadláře z umělého zdražování, v Česku ceny zůstávají vysoké
Světové ceny ropy zaznamenaly zásadní zlom, když v reakci na postupné obnovování námořní dopravy v Hormuzském průlivu klesly na úroveň před vypuknutím íránského konfliktu. Globální benchmark pro ropu Brent krátce sestoupil pod hranici 72,48 dolaru za barel, což představuje cenu z období těsně předtím, než Spojené státy a Izrael zahájily 28. února raketové útoky na Írán. Po tomto krátkém poklesu se cena mírně stabilizovala na hodnotě 72,63 dolaru za barel.
Zdroj: Libor Novák