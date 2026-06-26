Extrémní počasí dál sužuje Evropu. Francie zakazuje alkohol, Británie hlásí rekordní výjezdy sanitek

Libor Novák

26. června 2026 12:34

Francie, Paříž, ilustrační foto
Francie, Paříž, ilustrační foto Foto: Pixabay

Pařížské úřady se rozhodly zakázat konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, a to s platností od pátečního poledne. Opatření má pomoci zmírnit zdravotní komplikace obyvatel, které souvisejí se současnou vlnou veder sužující Francii i velkou část Evropy. Pití alkoholických nápojů pod přímým sluncem má totiž podle něj na lidský organismus devastující účinky.

Nové nařízení zakazuje pití alkoholu na ulicích od pátečních 12:00 do sobotních 7:00 a následně ve stejném čase od sobotního poledne do nedělního rána. Podle policejního ředitelství se toto omezení nevztahuje na venkovní prostory, které legálně využívají restaurace a bary s platným povolením. Kromě samotné konzumace na veřejnosti bude omezena také možnost nákupu alkoholu s sebou. Tento prodej bude zakázán od pátečních šesti hodin večer do sobotního rána a opatření se zopakuje i během víkendu.

Zákaz prodeje alkoholu s sebou dopadne rovněž na maloobchodní prodejny, které se na prodej těchto nápojů specializují. Policejní šéf Faure tento krok odůvodnil kritickou situací v tamních nemocnicích, jejichž kapacita se již blíží k bodu úplného vyčerpání. Počet hospitalizovaných pacientů totiž kvůli extrémnímu teplu neustále stoupá a je nutné tlak na zdravotnický systém snížit. Jako příklad uvedl pařížské hasiče, u nichž se počet výjezdů zdvojnásobil a jen během čtvrtka museli zasahovat u více než 2 500 případů.

Podobně vážné situaci čelí kvůli extrémním teplotám také britská metropole, kde záchranná služba zaznamenala rekordní nápor. Londýnští záchranáři museli během nejteplejšího červnového dne řešit historicky nejvyšší počet naléhavých případů bezprostředně ohrožujících lidský život. Konkrétně šlo o takzvané hovory první kategorie, kam spadají pacienti se zástavou srdce nebo lidé, kteří přestali dýchat. Během jediné středy vyjížděly sanitky k těmto kritickým stavům celkem v 642 případech.

Ředitel londýnské záchranné služby Jason Killens potvrdil, že za tímto bezprecedentním nárůstem nejvážnějších případů stojí právě vlna extrémních veder. Poděkoval všem posádkám, které v náročných podmínkách pracují s maximálním nasazením, aby zajistily péči o všechny pacienty. Záchranáři během tohoto krizového dne ošetřili téměř 3 600 lidí. Celkově operační středisko přijalo přibližně 7 900 telefonátů, což z tohoto dne učinilo pátý nejvytíženější den v celé historii tamní služby.

Nárůst počtu nouzových volání přímo souvisí s horkým počasím, kvůli kterému lidé častěji omdlévají, trpí dýchacími potížemi nebo mají srdeční selhání. Vedení londýnské záchranné služby proto poslalo do ulic více než 400 dodatečných posádek sanitek, které mají pomoci situaci zvládnout. Odborníci zároveň varují, že lidské zdraví se může vlivem vysokých teplot zhoršit velmi rychle. Případy spojené s dýchacími a srdečními problémy navíc mohou narůstat i v několika následujících dnech po odeznění největších veder.

Kromě posílení terénních týmů zavedla londýnská záchranná služba také častější kontroly pacientů, kteří na příjezd pomoci teprve čekají. Lékaři na dispečinku tak mohou snáze identifikovat, zda se stav volajícího nezhoršuje, a zajistit přednostní odeslání sanitky k těm nejvážnějším případům. Zdravotníci naléhavě žádají obyvatele Londýna, aby dodržovali základní bezpečnostní pravidla a chránili sebe i své blízké.

Lidé by měli pít dostatek tekutin, zbytečně nevycházet na přímé slunce mezi 11. a 15. hodinou a udržovat své domovy v co největším chladu. Důležitou součástí prevence je také pravidelná kontrola sousedů, příbuzných a přátel, kteří mohou být vůči účinkům vysokých teplot obzvláště zranitelní.

Veřejnost by měla nouzovou linku 999 využívat výhradně v situacích, kdy jde o bezprostřední ohrožení lidského života. V případech, kdy pacienti potřebují naléhavou lékařskou radu, která však nesnese odklad, by měli raději kontaktovat linku NHS 111 nebo svého praktického lékaře.

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Zdroj: Libor Novák

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