Extrémní počasí peče Evropu. Francie zaznamenala absolutní rekord, Británie uzavřela školy

Francie zaznamenala nejteplejší den v celé své historii měření, která se datují od roku 1947. Extrémní vlna veder s sebou navíc přinesla tragickou bilanci v podobě utonutí čtyřiceti lidí, kteří se během několika posledních dnů koupali na nehlídaných místech.
Premiér Sébastien Lecornu označil situaci za pohromu a dodal, že většinu z obětí tvoří mladí lidé. Předseda vlády kvůli této mimořádné situaci svolal krizové zasedání ministrů, jelikož západní části země sužují teploty přesahující čtyřicet stupňů Celsia. Podle meteorologické služby Météo-France padají lokální i celonárodní teplotní rekordy přes den i během nocí.
Absolutní rekord byl naměřen v obci Pissos v departementu Landes, kde teploměr vyšplhal na 44,3 stupně Celsia. Mnohá další města, včetně Bordeaux s hodnotou 42,1 stupně, zažila dosud nevídaná maxima bez ohledu na kalendářní měsíc.
Úřady vyhlásily nejvyšší červený stupeň varování před nesnesitelným a vyčerpávajícím horkem ve čtyřiapadesáti departementech, což představuje zhruba polovinu celého státního území. Historické tabulky přepisoval také celonárodní teplotní index, který zohledňuje průměr denních a nočních teplot ze třiceti stanic a provizorně dosáhl hodnoty 29,8 stupně Celsia.
Nesnesitelné klima donutilo nejslavnější pařížské památky zkrátit otevírací dobu pro veřejnost. Eiffelova věž mimořádně uzavřela své brány již ve čtyři hodiny odpoledne, což je o osm hodin dříve oproti běžnému režimu, a podobný krok se očekává i v následujících dnech.
Muzeum Louvre se rozhodlo zavírat o dva roky dříve, přičemž vedení instituce upozornilo, že historická budova není dostatečně přizpůsobena klimatickým změnám. Akumulace tepla uvnitř objektu vrcholí v pozdních odpoledních hodinách a situaci ještě zhoršuje obrovské množství přítomných návštěvníků.
V pařížském regionu Île-de-France doporučili představitelé samosprávy lidem, aby v maximální možné míře pracovali z domova a omezili cestování po železnici. Šéfka regionu Valérie Pécresseová novinářům vysvětlila, že dopravní síť je v extrémních vedrech pod obrovským tlakem, protože koleje nedokážou odolat teplotám nad padesát stupňů Celsia.
Komplikace postihly také energetický sektor na jihozápadě země, kde zaměstnanci jaderné elektrárny Golfech museli odstavit jeden z reaktorů. Důvodem bylo zjištění, že chladicí voda odebíraná z blízké řeky se ohřála nad bezpečnou hranici 28 stupňů Celsia.
Vysoké teploty vedly ve Francii k uzavření zhruba 1350 škol a jsou dávány do souvislosti s tragickým úmrtím dvou malých dětí v rodinném automobilu. Podle vědců z Imperial College London je toto extrémní počasí způsobeno pomalu se pohybující masou horkého vzduchu, která stoupá ze Sahary v severní Africe a kvůli bezvětří neumožňuje žádné ochlazení.
Tropické podmínky sužují také Anglii, kde meteorologové vydali nejvyšší červenou výstrahu a očekávají teploty kolem čtyřiceti stupňů Celsia. V reakci na to se v zemi sešel krizový štáb COBR a některé školy již zkrátily vyučování nebo povolily dětem sportovní úbory namísto uniforem.
Generální tajemník OSN António Guterres během akce London Climate Action Week prohlásil, že Londýn se doslova vaří, a vyzval k celosvětovému omezení globálního oteplování, jehož hlavní příčinou jsou fosilní paliva.
V britské metropoli byla z důvodu ochrany zdraví vojáků a koní zrušena vojenská ceremoniální vystoupení a pro turisty se uzavřel slavný most Tower Bridge. Železniční dopravci plošně omezili rychlost a počet spojů, aby zajistili bezpečnost na přehřátých kolejích. Vodárenské společnosti v několika hrabstvích na jihovýchodě Anglie zavedly zákaz používání zahradních hadic kvůli rapidně rostoucí spotřebě vody.
Kritická situace panuje rovněž v Itálii, kde ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo červený poplach v patnácti městech včetně Říma a Milána. Masivní využívání klimatizací vedlo v Miláně a Turíně k výpadkům elektrické energie, přičemž nemocnice v Parmě ošetřila za poslední tři dny přes tisíc pacientů s potížemi způsobenými horkem.
Německo pro změnu hlásí nárůst nehod při koupání, které během víkendu stály život pět lidí. V sousedním Španělsku platí výstrahy před mimořádným nebezpečím v okolí měst Córdoba či Bilbao, přičemž na desítkách stanic neklesly noční teploty pod pětadvacet stupňů Celsia. V jihovýchodní provincii Almería dokonce teploměry neukázaly méně než třicet stupňů po tři noci za sebou.
Související
Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku
Počasí: Do Česka míří extrémní tropy, naměřit můžeme až 39 stupňů
Počasí , Klimatické změny , Teplotní rekordy , Francie
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Babiš otočil. Rozhodnutí Pavla respektuji, tvrdil včera, dnes se do něj navezl
před 1 hodinou
Francie ohlásila první případ eboly na svém území
před 2 hodinami
Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku
před 2 hodinami
Střelba v Ostravě. Muž zranil ženu, policisté ho našli mrtvého
před 2 hodinami
Pavel požádal ÚS o předběžné opatření, které mu umožní jet na summit NATO
před 3 hodinami
OSN: Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy
před 4 hodinami
Extrémní počasí peče Evropu. Francie zaznamenala absolutní rekord, Británie uzavřela školy
před 5 hodinami
Bílý dům pod palbou kritiky: Mírové memorandum působí proíránsky, Teherán navíc řadu věcí popírá
před 6 hodinami
Počasí: Do Česka míří extrémní tropy, naměřit můžeme až 39 stupňů
včera
Rubio: USA nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu
včera
Extrémní počasí si už v Evropě vyžádalo desítky lidských životů
včera
Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta
včera
Dustin Hoffman bude hvězdou karlovarského festivalu. Obdrží Křišťálový glóbus
včera
Nové informace. Učitel, po němž pátraly desítky hlídek, spolupracuje s policií
včera
Karel III. jako první britský král odtajní daňové přiznání, oznámil palác
včera
Počasí může v části Česka způsobit požáry, varuje ČHMÚ. Výstraha platí do odvolání
včera
Meloniová je jen špičkou ledovce. Jak Trump přichází o partnery, s nimiž budoval přátelství desítky let?
včera
Zelenskyj kvůli diplomatickému sporu s Nawrockým odmítl jet na konferenci o obnově Ukrajiny
včera
Neuvěřitelná transformace Ukrajiny: Kyjev ukázal Putinovi i celému světu, jak se ve 21. století vedou války
Aktualizováno včera
Policejní manévry kvůli ozbrojenému muži jsou u konce. Našli ho v Praze
Policejní pátrání po nebezpečném ozbrojeném muži, které probíhalo od úterního rána, je u konce. Strážci zákona muže našli odpoledne v hlavním městě. Nyní budou zjišťovat veškeré okolnosti případu.
Zdroj: Jan Hrabě