Extrémní počasí si už v Evropě vyžádalo desítky lidských životů

Extrémní vlna veder, která v těchto dnech sužuje Evropu, přinesla tragickou bilanci ve Francii, kde od minulého čtvrtka utonulo v souvislosti s horky již 40 lidí. Ministryně pro sport a mládež Marina Ferrariová v této souvislosti varovala před riziky spojenými s koupáním na nehlídaných místech, kam lidé v touze po ochlazení často míří, aniž by domysleli nebezpečí. Francie v úterý zažila vůbec nejteplejší červnový den v historii měření s celostátním teplotním průměrem 29.8 stupně Celsia a více než polovina země se ocitla v nejvyšším stupni pohotovosti. Kritická situace panuje také v Německu, kde záchranáři hlásí několik utonulých poté, co zejména muži přecenili své síly ve vodě, přičemž tři těla byla vyplavena z řeky Rýn.
Mezi oběťmi vysokých teplot ve Francii je i třináctiletá dívka, která neuměla plavat a utonula při koupání s rodinou v Seině, nebo dvě malé děti nalezené bez známek života v zaparkovaném autě ve městě Carpentras. Další mladý fotbalista bojuje o život v nemocnici poté, co byl vytažen z řeky Rhôny v místech, kde je koupání přísně zakázáno.
Kvůli přetrvávajícím vedrům se nejvyšší červený poplach ve Francii od středečního odpoledne rozšíří z 54 na 58 departementů a zasáhne i severozápad země. Vedení pařížského regionu Île-de-France proto vyzvalo občany, aby pokud možno pracovali z domova, protože železniční koleje nedokážou odolat teplotám nad 50 stupňů Celsia, což povede k masivním výpadkům v dopravě.
Vysoké teploty ochromují také slavné francouzské památky a klíčovou infrastrukturu. Eiffelova věž musela v úterý uzavřít své brány pro návštěvníky už ve čtyři hodiny odpoledne, tedy o několik hodin dříve oproti běžnému provozu. K podobnému kroku přistoupilo od středy do soboty i muzeum Louvre, jehož historická budova není dostatečně přizpůsobena klimatickým změnám a akumulace tepla je na konci dne kvůli množství turistů neúnosná.
Vážné komplikace postihly i energetický sektor, když musela být v pondělí v noci odstavena jaderná elektrárna Golfech na jihozápadě země. Teplota vody v řece Garonně, která slouží k chlazení reaktorů, totiž podle předpovědí měla dosáhnout 28 stupňů Celsia, což je zákonný limit, který nesmí být překročen.
V sousedním Španělsku teploty na venkově poblíž Córdoby útočily na hranici 44 stupňů Celsia a červené výstrahy postihly Andalusii na jihu i Baskicko na severu země. Podle tamní meteorologické služby Aemet jsou červnové vlny veder stále častější, což dokazuje fakt, že mezi lety 2000 a 2025 jich pevninské Španělsko zaznamenalo deset, zatímco v předchozích 25 letech pouze dvě.
V Itálii platí nejvyšší stupeň varování v patnácti velkých městech včetně Říma, Milána či Benátek, což přimělo vládu k obnovení nouzové ochrany pro zaměstnance v zemědělství a stavebnictví. Firmy, které kvůli nebezpečnému horku přeruší nebo omezí provoz, mohou nyní využít státní finanční podporu pro své pracovníky.
Zatímco na Pyrenejském poloostrově by měly teploty od středy postupně klesat, vlna veder se nyní přesouvá dál na sever a východ kontinentu. Nizozemská meteorologická služba KNMI vydala pro jižní a centrální oblasti oranžovou výstrahu varující před vysokou pravděpodobností nebezpečného počasí od středy do pátku.
Belgie pak vůbec podruhé ve své historii aktivovala výstražnou fázi národního ozónového a tepelného plánu s výzvou k mimořádné péči o seniory a děti. Podle klimatické služby Copernicus se Evropa potýká s následky globálních změn klimatu obzvláště silně, neboť se otepluje dvakrát rychleji než celosvětový průměr, což vede k nedostatku vody a ničivým lesním požárům.
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Zdroj: Jan Hrabě