Letní počasí zatím podzimu neustoupí, naznačuje předpověď

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2025 7:00

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Dneškem začíná meteorologický podzim, ale počasí tomu v úvodu prvního zářijového týdne odpovídat nebude. Následné ochlazení navíc nebude mít dlouhého trvání, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Meteorologové konstatovali, že pondělí nebude podzimním dnem. Převažovat má slunečno, na většině území vystoupají nejvyšší teploty nad letních 25 °C. "Jediné, co může zítra ráno podzim přece jen trochu připomínat, jsou mlhy, které se v údolích výjimečně vytvoří, a docela nízké teploty po ránu," uvedl ústav na síti X.

V úterý se od západu mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale budou odpolední teploty ještě docela vysoké. Mají se držet nad 25 °C. Očekávají se také přeháňky nebo déšť, mělo by zapršet na většině území. "Srážky by měly být hlavně záležitostí Čech, na Moravu a do Slezska se dostanou až později. Vyskytnout se mohou tu a tam i bouřky, s největší pravděpodobností hlavně ve východní polovině ČR," sdělili experti.

Ochlazení ale nebude dlouhé, během středy se začne znovu oteplovat a vyjasňovat. Ve čtvrtek už mohou maxima vyšplhat na 27 °C.

"V pátek se začne v prostoru střední Evropy vlnit studená fronta a její přesný postup přes naše území není zatím zcela jasný. Počasí v pátek a na víkend je tedy zatím zatíženo výraznější nejistotou, jisté ale je, že výrazné ochlazení fronta nepřinese. Počasí by mělo být i nadále nad průměrem," dodali meteorologové. 

včera

Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme

Související

Více souvisejících

Počasí Léto ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 21 minutami

před 22 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů

České důchody v lednu opět stoupnou při pravidelné valorizaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je o jejích parametrech bude informovat ve valorizačním oznámení, které bude dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, případně v datové schránce. O papírové oznámení si důchodci musí požádat. Čas na to mají ještě měsíc.

včera

včera

včera

Školství

Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí

Školní stravování čeká největší změna za posledních třicet let. Od září vstupuje v platnost novela, která má z blafů udělat zdravá, pestrá a chutná jídla odpovídající potřebám dnešních dětí. Nový systém klade důraz na kvalitní suroviny, rozmanitost a nutriční hodnoty. Školní oběd se má stát nejen zdrojem energie, ale i součástí zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je i pravidelný pohyb. Stačí přitom ujít pár kilometrů denně, a dítě se může cítit, chovat i učit daleko lépe. 

včera

včera

včera

včera

Máchovo jezero, ilustrační fotografie.

Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu

Zatímco dnes vyráží Češi na dovolenou běžně po celém světě, za minulého režimu mohli do zahraničí jen ti „vyvolení“, kteří získali povolení vycestovat. Pak se tehdy vyráželo do Bulharska nebo do Jugošky – Jugoslávie. Mnohem častěji se ale na dovolenou jezdilo na chatu nebo třeba pod stan na Mácháč, tedy k Máchovu jezeru.

včera

včera

včera

včera

30. srpna 2025 21:20

Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná

Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy