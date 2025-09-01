Dneškem začíná meteorologický podzim, ale počasí tomu v úvodu prvního zářijového týdne odpovídat nebude. Následné ochlazení navíc nebude mít dlouhého trvání, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové konstatovali, že pondělí nebude podzimním dnem. Převažovat má slunečno, na většině území vystoupají nejvyšší teploty nad letních 25 °C. "Jediné, co může zítra ráno podzim přece jen trochu připomínat, jsou mlhy, které se v údolích výjimečně vytvoří, a docela nízké teploty po ránu," uvedl ústav na síti X.
V úterý se od západu mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale budou odpolední teploty ještě docela vysoké. Mají se držet nad 25 °C. Očekávají se také přeháňky nebo déšť, mělo by zapršet na většině území. "Srážky by měly být hlavně záležitostí Čech, na Moravu a do Slezska se dostanou až později. Vyskytnout se mohou tu a tam i bouřky, s největší pravděpodobností hlavně ve východní polovině ČR," sdělili experti.
Ochlazení ale nebude dlouhé, během středy se začne znovu oteplovat a vyjasňovat. Ve čtvrtek už mohou maxima vyšplhat na 27 °C.
"V pátek se začne v prostoru střední Evropy vlnit studená fronta a její přesný postup přes naše území není zatím zcela jasný. Počasí v pátek a na víkend je tedy zatím zatíženo výraznější nejistotou, jisté ale je, že výrazné ochlazení fronta nepřinese. Počasí by mělo být i nadále nad průměrem," dodali meteorologové.
Související
Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme
Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé
Aktuálně se děje
před 21 minutami
USA šikanují ostatní, zá válku na Ukrajině může Západ... Ťin-pching a Putin si na summitu notovali
před 22 minutami
ANO je měsíc před volbami stále suverénně v čele. Šanci mají i Motoristé
před 1 hodinou
Letní počasí zatím podzimu neustoupí, naznačuje předpověď
včera
Jen Meghan, bez Harryho a dětí. Nová série show pro Netflix je na světě
včera
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
včera
Britové zažívají historickou chvíli. Nové mince jsou poslední připomínkou jedné éry
včera
Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě
včera
Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů
včera
Padl trest za přípravu útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Mladík se přiznal
včera
Policie vyloučila cizí zavinění u smrti hrdiny úspěšného dokumentu
včera
Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí
včera
Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky
včera
Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok
včera
Piráti se chystají zahájit ostrou kampaň. Do voleb půjdou poprvé bez Bartoše jako lídra
včera
Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu
včera
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
včera
Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra
včera
PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení
včera
Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme
30. srpna 2025 21:20
Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná
Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.
Zdroj: Libor Novák