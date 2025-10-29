Listopad začne teplejším počasím. Podzim zase nastaví vlídnější tvář

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. října 2025 14:31

Podzimní den v areálu zámku Lednice
Podzimní den v areálu zámku Lednice Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

V Česku v posledních dnech panovalo větrné a pocitově chladné počasí. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale nastává změna. Teploty se dokonce téměř přiblíží až k dvacítce. 

První listopadové dny připadají na nadcházející víkend. Už v závěru října se přitom obnoví příliv teplejšího vzduchu do Česka od jihozápadu, což se projeví na denních maximech během volných dnů. V sobotu vyšplhají až na 17 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i v neděli. 

Na přelomu týdnů ale přejde studená fronta od západu, což se podepíše na nedělních nejvyšších teplotách v Čechách. Zastaví se totiž v rozmezí od 10 do 14 stupňů. Hrozí také déšť, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. 

Postupně se ale mezi tlakovou níží nad východním Atlantikem a tlakovou výší nad jihovýchodní Evropou opět obnoví příliv teplejšího vzduchu od jihozápadu. I v příštím týdnu tak mohou teploty dosáhnout až 16 °C, především při déletrvajícím slunečním svitu. 

Předpověď na sobotu:

Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle mrholení. Ráno a dopoledne místy mlhy, které se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, při déletrvající mlze kolem 11 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Oblačno až zataženo, od západu déšť nebo přeháňky. Výjimečně i možnost bouřky. Ráno, zejména ve východní polovině území, místy mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 °C. Slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od pondělí do středy:

Oblačno až zataženo, zpočátku místy déšť nebo přeháňky. Postupně oblačno až polojasno a srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při déletrvajícím slunečním svitu až 16 °C.

před 7 hodinami

Počasí se o víkendu oteplí

Bratislava, Slovensko (centrum)

Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost

Pozoruhodnou novelu zákona v úterý schválili slovenští poslanci. U našich sousedů se zavádí maximální rychlost pohybu na chodnících. Limit šest kilometrů za hodinu se týká nejen cyklistů či jezdců na koloběžkách, ale i chodců. Podle předkladatelů se má zvýšit právě jejich bezpečnost. 

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025)

Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to

Státní vyznamenání prezidenta Petra Pavla opět ukázala nejen sílu tradice, ale i slabost politické reprezentace. Zatímco občané vnímají ceremoniál na Pražském hradě jako symbol úcty a sounáležitosti, pro část politiků se stal jen nepovinnou společenskou formalitou. Jejich neúčast není problémem sama o sobě, ale odrazem dlouhodobého trendu, kterým je ztráta respektu k institucím, které mají zosobňovat republiku. Politici se uzavírají do vlastního světa, vzdálení od lidí i symbolů státu, který by měli s hrdostí reprezentovat.

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý vydal rozkaz armádě, aby provedla intenzivní údery na Pásmo Gazy. Svůj příkaz zdůvodnil obviněním hnutí Hamás z porušení příměří, které bylo zprostředkováno Spojenými státy. V prohlášení, které vydala jeho kancelář, stojí, že premiér Netanjahu po bezpečnostních konzultacích nařídil armádě, aby okamžitě zahájila silné údery v oblasti Gazy.

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek

Prezident Petr Pavel potřetí v řadě předal státní vyznamenání u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. Oceněno bylo celkem 48 osobností. Prezident ve svém projevu před předáváním vyznamenání zdůraznil trvalou touhu po svobodě a bezpečném životě.

hurikán Melissa

Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší

Hurikán Melissa, jedna z nejsilnějších bouří v historii Atlantiku, má každou chvíli dorazit na pevninu Jamajky. Poháněná ničivými trvalými větry o rychlosti 185 mil za hodinu (zhruba 297 km/h), hrozí, že Melissa ostrovní stát naprosto zpustoší. Bouře je tak silná, že podle odhadů OSN přetvoří Jamajku na následující léta a může vyvolat humanitární katastrofu.

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny

Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“. 

Viktor Orbán

Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině

Maďarsko usiluje o vytvoření aliance skeptické vůči podpoře Ukrajiny v rámci Evropské unie, do které by se zapojilo Česko a Slovensko. Uvedl to pro Politico vrcholný politický poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán doufá, že spojí síly s Andrejem Babišem, jehož populistická strana nedávno zvítězila v českých parlamentních volbách, a se slovenským premiérem Robertem Ficem.

Alexandr Lukašenko

Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko ostře kritizoval rozhodnutí Litvy uzavřít hranice mezi oběma státy. Tento krok, který přišel po vlně narušení litevského vzdušného prostoru balóny, označil za "absurdní" a "šílený hazard". Lukašenko, jeden z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen, že jde o malichernost.

hurikán Melissa

Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici

Podmínky na Jamajce se rychle zhoršují s blížícím se příchodem hurikánu Melissa, který má být nejsilnější bouří roku na planetě. Melissa prošla extrémní rychlou intenzifikací a zesílila na vzácnou Kategorii 5 s rychlostí větru 175 mil za hodinu (asi 282 km/h) a silnějšími nárazy. Země nezažila přímý zásah hurikánem déle než deset let a nikdy nečelila páté kategorii.

Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu

Prezident Petr Pavel se v úterý dopoledne připojil k dalším nejvyšším představitelům státu, aby uctili 107. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tradiční pietní akt se konal u památníku na pražském Vítkově. Hlava státu jako první položila věnec u hrobu neznámého vojína.

