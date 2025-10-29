Listopad začne teplejším počasím. Podzim zase nastaví vlídnější tvář

V Česku v posledních dnech panovalo větrné a pocitově chladné počasí. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale nastává změna. Teploty se dokonce téměř přiblíží až k dvacítce.
První listopadové dny připadají na nadcházející víkend. Už v závěru října se přitom obnoví příliv teplejšího vzduchu do Česka od jihozápadu, což se projeví na denních maximech během volných dnů. V sobotu vyšplhají až na 17 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i v neděli.
Na přelomu týdnů ale přejde studená fronta od západu, což se podepíše na nedělních nejvyšších teplotách v Čechách. Zastaví se totiž v rozmezí od 10 do 14 stupňů. Hrozí také déšť, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky.
Postupně se ale mezi tlakovou níží nad východním Atlantikem a tlakovou výší nad jihovýchodní Evropou opět obnoví příliv teplejšího vzduchu od jihozápadu. I v příštím týdnu tak mohou teploty dosáhnout až 16 °C, především při déletrvajícím slunečním svitu.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle mrholení. Ráno a dopoledne místy mlhy, které se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, při déletrvající mlze kolem 11 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, od západu déšť nebo přeháňky. Výjimečně i možnost bouřky. Ráno, zejména ve východní polovině území, místy mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 °C. Slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od pondělí do středy:
Oblačno až zataženo, zpočátku místy déšť nebo přeháňky. Postupně oblačno až polojasno a srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při déletrvajícím slunečním svitu až 16 °C.
