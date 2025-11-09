Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. listopadu 2025 7:00

Podzimní mlhy
Podzimní mlhy Foto: Adam Mráček / INCORP images

Každým dnem se blíží prosincový začátek meteorologické zimy, ale výraznější ochlazení nemá nastat ani během příštího víkendu v polovině listopadu. Odpolední maxima vyšplhají až na 13 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Už ve středu má začít do Česka proudit teplejší vzduch od jihu až jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. Na teplotách se to projeví příznivě. Především při déletrvajícím slunečním svitu mohou vyšplhat až na 13 °C, jinak se zastaví o dva stupně níže. Noční minima poklesnou k nule, pokud se vyjasní. 

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Zataženo nízkou oblačnosti nebo mlhy, ojediněle mrholení. Ojediněle, přes den místy většinou polojasno. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C, při déletrvajícím slunečním svitu kolem 13 °C.

před 1 hodinou

Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče

Související

Více souvisejících

Počasí Podzim ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 28 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory

Po čase se v tuzemském hokejovém zákulisí opět dostalo do diskuze téma zrušení baráže a zavedení přímého sestupu a postupu mezi nejvyšší soutěží Tipsport extraligou a první Maxa ligou. A opět bez výsledku. Zatímco Asociace profesionálních klubů (APK LH) mající na starost řízení hokejové extraligy je pro pokračování aktuálního barážového systému, v němž se utkávají o postup či záchranu vítěz play-off první ligy s posledním týmem extraligy, Sdružení prvoligových klubů zase preferuje přímý postup a sestup.

včera

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře

Ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak vnímá ekonomickou politiku budoucí vlády. Naše redakce s ním probrala například deklarované udržování deficitu pod třemi procenty hrubého domácího produktu, státní podporu bydlení a hypoték nebo znovuzavedení EET. „Z mého pohledu je samozřejmě správné, pokud se omezí možnosti obcházení výběru daní. Na druhou stranu to pochopitelně bude znamenat zátěž, zejména pro menší živnostníky,“ říká ekonom.

včera

Aktualizováno včera

TOP 09 si volí nového předsedu strany. (8.11.2025) Prohlédněte si galerii

TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře

TOP 09 si zvolila nového předsedu, který nahrazuje končící Markétu Pekarovou Adamovou. Stranu od soboty povede poslanec Matěj Ondřej Havel, byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Prvním místopředsedou se stal poslanec Jiří Pospíšil.

včera

včera

Pavel Nedvěd

Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla

Po čase se opět do veřejného prostoru dostala debata o tom, kdo povede českou fotbalovou reprezentaci. Po říjnovém srazu byl totiž odvolán dosavadní trenér Ivan Hašek, aby ho pro zbytek kvalifikace na mistrovství světa nahradil jeho asistent Jaroslav Köstl. V úterý zasedal výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), na kterém měl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přinést na projednání dvě jména možných Haškových nástupců. Ani nad jedním však ze strany členů výkonného výboru nepanovala nějaká velká spokojenost.

včera

včera

včera

Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který byl pověřen jednáním o sestavení příští české vlády, naznačil, že nevidí ve svém střetu zájmů důvod k tomu, aby nebyl jmenován premiérem. Babiš nicméně nadále tvrdí, že prezidentovi Petru Pavlovi, který si ho opět pozval na Pražský hrad, předloží řešení problému. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy