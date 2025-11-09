Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend

Každým dnem se blíží prosincový začátek meteorologické zimy, ale výraznější ochlazení nemá nastat ani během příštího víkendu v polovině listopadu. Odpolední maxima vyšplhají až na 13 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Už ve středu má začít do Česka proudit teplejší vzduch od jihu až jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. Na teplotách se to projeví příznivě. Především při déletrvajícím slunečním svitu mohou vyšplhat až na 13 °C, jinak se zastaví o dva stupně níže. Noční minima poklesnou k nule, pokud se vyjasní.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Zataženo nízkou oblačnosti nebo mlhy, ojediněle mrholení. Ojediněle, přes den místy většinou polojasno. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C, při déletrvajícím slunečním svitu kolem 13 °C.
Zdroj: Jan Hrabě