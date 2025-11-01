Meteorologové slibují typické podzimní počasí během víkendu

Listopad začíná víkendem, který bude podle meteorologů typicky podzimní. Očekávají se však poměrně vysoké teploty na toto roční období. Mohou totiž atakovat dvacítku, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes ráno by se většina republiky měla nacházet pod inverzní oblačností, ze které budou vystupovat jen hory a některé okrajové části území. Během dopoledne se oblačnost rozpustí, někde ale zůstane zataženo po celý den.
Sobota bude každopádně teplejším z víkendových dnů. "Tam, kde zůstane nízká oblačnost, budou teploty od 10 do 14 °C. Tam, kde se oblačnost protrhá a bude po delší dobu slunečno, budou teploty kolem 16 °C, ve Slezsku by se teploty mohly dokonce dostat až na 20 °C," uvedl ústav na sociální síti X.
Už v průběhu sobotního odpoledne se však začne od západu nasouvat oblačnost na studené frontě, která se bude přes Česko velmi zvolna přesouvat k východu. V neděli zůstanou v Čechách teploty do 14 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 13 až 17 °C.
