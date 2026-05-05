Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné

Meteorologové v úterý přidali ke stále platné výstraze před nebezpečím požárů i výstrahu před bouřkami. Mohou být silné, spadnout může i více než 30 milimetrů srážek. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nová výstraha aktualizuje předchozí, přičemž přidává varování před silnými bouřkami na západě a severozápadě Čech, na Moravě a ve Slezsku prodlužuje časovou platnost varování před nebezpečím požárů, uvedl hydrometeorologický ústav na facebooku.
Bouřky hrozí v již zmíněné oblasti v úterý odpoledne a večer a také v první polovině noci na středu. Doprovázet je mohou přívalové srážky s úhrny kolem 30 milimetrů, v opakovaných bouřkách i vyšší. Vítr zesílí v nárazech až na 70 kilometrů za hodinu. Výjimečně se silnější bouřka může vyskytnout i jinde v Čechách.
"Vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí se prodlužuje výstraha na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku do odvolání," dodali meteorologové. Příslušné varování pro Čechy vyprší o půlnoci z úterý na středu.
Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.
