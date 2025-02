Nebezpečné počasí v Česku. Meteorologové varují před ledovkou

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík, jenž býval dlouholetým reprezentačním gólmanem, byl od konce minulé sezóny až dosud bez angažmá. Nyní to vypadá, že by se bývalý gólman Sparty, Basileje, Sevilly či Olympiakosu Pireus mohl zase vrátit na Pyrenejský poloostrov. Do španělské La Ligy to však nebude, jak totiž informuje například portugalský deník A Bola, zájem o jeho služby projevila portugalská Boavista aktuálně se zachraňující v portugalské nejvyšší soutěži.