Česko má za sebou další velmi teplou a na mnoha místech i rekordní tropickou noc. Na sedmi místech neklesla teplota pod 25 stupňů. Meteorologové nicméně očekávají, že nadcházející noc bude ještě teplejší.
Na více než stovce meteorologických stanic nepoklesla teplota pod 20 °C. Na několika místech dokonce nespadla ani pod 25 °C, což se v historii měření dosud stalo pouze na sedmi stanicích. “V průběhu noci se na některých místech rozfoukal vítr, který zastavil ochlazování a ve výběžcích na severu (např. Frýdlantský, Javornický) a v některých vyšších polohách dokonce zapříčinil vzestup teplot,” uvedli meteorologové.
Zejména kvůli kombinaci velmi teplé vzduchové hmoty a větru zůstala teplota na stanici Seč po většinu noci celou noc nad 27 °C, což znamená druhou nejteplejší noc v historii měření na českém území. Rekord připadá na 8. srpna 2013 v Bystřici pod Pernštejnem, kdy teplota neklesla pod 27,2 °C.
“Z pohledu předpovědi je více než pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot,” podotkli meteorologové.
Přispěje k tomu vrcholící advekce teplého vzduchu na českém území, oblačnost na rozpadajících se bouřkách nad Německem a přibližující se frontě a také mírný jižní vítr. Předpokládá se, že minimální teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 24 a 19 °C, na některých místech však stejně jako dnes zůstanou vyšší.
Související
Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord
Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Írán může přestat existovat, varoval Trump po dalším porušení příměří
před 1 hodinou
Přelomový krok britského krále. Karel III. jako první odhalil daňové přiznání
před 2 hodinami
Noční teplotní rekord nepadl. Příští noc bude zřejmě ještě teplejší
včera
Operní pěvkyně Pecková přijala výzvu. Chce být senátorkou
včera
Dálniční známky se prodávají na nové doméně, upozornilo ministerstvo
včera
Zásilkovna od července zavádí novinku. Jde o podávání zásilek
včera
Obchody během svátků v červenci. Další řetězec odhalil, zda bude fungovat
včera
Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord
včera
Čapek nebo Hrabal. Měli špatné vysvědčení, přesto se zapsali do dějin
včera
Školní podzimní prázdniny se mohou změnit. TOP 09 navrhuje fixních pět dnů
včera
Česko zná termín příštích voleb. Prezident Pavel ho stanovil na říjen
včera
Trumpova celní válka s Evropou ožívá. USA hrozí odvetou za danění Mety či Amazonu
včera
Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů
včera
Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní
včera
Češi letí pomáhat do Venezuely. Hasiči vysílají specializovaný tým
včera
Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko
včera
Historických teplotních rekordů může padnout víc, naznačili experti
včera
Rady na extrémně teplý víkend. Víme, kteří lidé by vůbec neměli chodit na slunce
včera
Nové napětí v Íránu. Američané podnikli odvetu za útok na nákladní loď
včera
Počasí se po žhavém víkendu ochladí. Příští týden dorazí déšť
Příští týden přinese do České republiky dlouho očekávané ochlazení, které od západu ukončí vlnu tropických veder. Zpočátku však musíme počítat s velmi teplým počasím doprovázeným silnými bouřkami.
Zdroj: Libor Novák