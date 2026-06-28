Noční teplotní rekord nepadl. Příští noc bude zřejmě ještě teplejší

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. června 2026 8:22

Letní noc
Letní noc Foto: Pixabay

Česko má za sebou další velmi teplou a na mnoha místech i rekordní tropickou noc. Na sedmi místech neklesla teplota pod 25 stupňů. Meteorologové nicméně očekávají, že nadcházející noc bude ještě teplejší.

Na více než stovce meteorologických stanic nepoklesla teplota pod 20 °C. Na několika místech dokonce nespadla ani pod 25 °C, což se v historii měření dosud stalo pouze na sedmi stanicích.  “V průběhu noci se na některých místech rozfoukal vítr, který zastavil ochlazování a ve výběžcích na severu (např. Frýdlantský, Javornický) a v některých vyšších polohách dokonce zapříčinil vzestup teplot,” uvedli meteorologové. 

Zejména kvůli kombinaci velmi teplé vzduchové hmoty a větru zůstala teplota na stanici Seč po většinu noci celou noc nad 27 °C, což znamená druhou nejteplejší noc v historii měření na českém území. Rekord připadá na 8. srpna 2013 v Bystřici pod Pernštejnem, kdy teplota neklesla pod 27,2 °C.

“Z pohledu předpovědi je více než pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot,” podotkli meteorologové. 

Přispěje k tomu vrcholící advekce teplého vzduchu na českém území, oblačnost na rozpadajících se bouřkách nad Německem a přibližující se frontě a také mírný jižní vítr.  Předpokládá se, že minimální teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 24 a 19 °C, na některých místech však stejně jako dnes zůstanou vyšší.

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