Novinky o počasí. Sněžit má až do úterního dopoledne, platí varování

Sníh na řadě míst zasypal Česko již v uplynulých hodinách, ale ještě to není konečná. Vyplývá to z nejnovější výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Místy může napadnout dalších až 10 centimetrů sněhu.
"Od pondělí odpoledne do úterý dopoledne očekáváme občasné sněžení, v jihovýchodní části našeho území nasněží během 12 hodin místy více než sedm centimetrů," uvedli meteorologové na facebooku. Upozornili, že sněžení může být přechodně intenzivnější s úhrnem dva až tři centimetry za hodinu.
Nejvíce sněhu má do úterního poledne připadnout na Vysočině, střední a severní Moravě. Bude to 5 až 10 centimetrů. Aktuální výstraha před novou sněhovou pokrývkou bude platit do úterních 9:00.
Sněžení může způsobit komplikace při chůzi, v dopravě či zásobování. Hrozí škody na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a tím pádem výpadky v energetice. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a nezapomínat na zimní výbavu. Na horách by lidé měli dodržovat pokyny Horské služby.
Zdroj: Libor Novák