Od nuly až po dvacítku. Rozmanité počasí slibuje předpověď na nový týden

Další říjnový víkend se pomalu chýlí ke konci. V nadcházejícím týdnu se očekává proměnlivé podzimní počasí. Na Moravě a ve Slezsku se ještě mohou dočkat dne, kdy odpoledne bude alespoň 20 stupňů. Hodit se však bude i deštník. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V první polovině týdne se lidé dočkají jasné, polojasné i oblačné či zatažené oblohy. V pondělí a v úterý má pršet jen ojediněle. Rána budou chladná, většinou s teplotami od 7 do 2 °C. Při malé oblačnosti a uklidnění větru mohou minima klesnout až na nulu. Odpoledne bude od 10 do 15 °C, v úterý na západě kolem 9 °C.
Ve středu začne počasí v Česku ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou. "Zpočátku bude oblačnost hlavně ve východní polovině území zmenšená, v Čechách, hlavně v západní polovině se budou místy vyskytovat mlhy. Během dne se ale od západu postupně zatáhne a postupně bude pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky pravděpodobně až později večer a v noci na čtvrtek," uvedli meteorologové.
Do čtvrtečního rána by mohlo místy spadnout až 15 milimetrů srážek. Středeční odpolední maxima se budou držet v rozmezí od 14 do 19 °C, přičemž na Moravě a ve Slezsku nelze vyloučit ani dvacítku.
V závěru pracovního týdne ubyde oblačnosti a srážek. Pršet přestane během čtvrtečního dne. V pátek už bude většinou slunečno a jen při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přeháňky.
"O víkendu k nám bude kolem rozsáhlé oblasti nízkého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou proudit vlhký vzduch. Čekáme převážně velkou oblačnost, ale přechodně může být i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Minimální teploty od 7 do 2 °C, při malé oblačnosti kolem 0 °C, v maximech čekáme od 8 do 13 °C," dodali meteorologové.
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Zdroj: Jan Hrabě