Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí

V úvodních zářijových dnech panovalo v Česku příjemné počasí, jak kdyby meteorologické léto ještě neskončilo. Pátek už přinese změnu. Meteorologové očekávají dešťové srážky, nejvíce večer a v noci na sobotu.
Studená fronta má zejména později během dne přinést plošnější déšť do Čech. Nad republikou se ale bude vlnit, což způsobuje nejistotu v předpovědi ohledně množství a lokalizace srážek, uvedli meteorologové na sociální síti X.
"Aktuálně se modely shodují na nejvýraznějších srážkách přibližně v pásu od jihozápadu Čech směrem do východních až severovýchodních Čech. Nejvýraznější déšť očekáváme v této oblasti hlavně od podvečerních až večerních hodin přes první polovinu noci na sobotu," dodali experti.
Počasí přes den:
Oblačno až zataženo, ve východní polovině území zejména zpočátku i malá oblačnost. V Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Večer od jihozápadu srážky četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na západě Moravy 17 až 23 °C, na ostatním území 24 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 21 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, na východě po většinu dne vítr jižní až jihozápadní.
