Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí

Jan Hrabě

5. září 2025 7:00

Zvláštní zachycení deště
Zvláštní zachycení deště Foto: Adam Mráček / INCORP images

V úvodních zářijových dnech panovalo v Česku příjemné počasí, jak kdyby meteorologické léto ještě neskončilo. Pátek už přinese změnu. Meteorologové očekávají dešťové srážky, nejvíce večer a v noci na sobotu. 

Studená fronta má zejména později během dne přinést plošnější déšť do Čech. Nad republikou se ale bude vlnit, což způsobuje nejistotu v předpovědi ohledně množství a lokalizace srážek, uvedli meteorologové na sociální síti X. 

"Aktuálně se modely shodují na nejvýraznějších srážkách přibližně v pásu od jihozápadu Čech směrem do východních až severovýchodních Čech. Nejvýraznější déšť očekáváme v této oblasti hlavně od podvečerních až večerních hodin přes první polovinu noci na sobotu," dodali experti.

Počasí přes den:

Oblačno až zataženo, ve východní polovině území zejména zpočátku i malá oblačnost. V Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Večer od jihozápadu srážky četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na západě Moravy 17 až 23 °C, na ostatním území 24 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 21 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, na východě po většinu dne vítr jižní až jihozápadní.

včera

Léto může pokračovat, naznačuje předpověď na příští týden

Počasí Déšť ČHMÚ

před 26 minutami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

před 1 hodinou

včera

včera

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Od ledna se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší

Od ledna dojde k dalšímu navýšení starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na základě příslušných statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok. Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.

včera

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.

včera

včera

Rusko, Kreml

Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy varoval před podceňováním ruské hrozby i rostoucí nostalgií po komunismu. Upozornil na hluboké historické kořeny proruských nálad v Česku i na to, že odchod z EU nebo NATO by měl zásadní dopad na bezpečnost a ekonomiku země. „Varováním by mělo být už to, že nás ruský režim označuje za nepřátelskou zemi,“ říká pro EuroZprávy.cz.

včera

Vojenská přehlídka čínské armády

Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti

Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu proběhla vojenská přehlídka, na níž Čínská lidová osvobozenecká armáda představila špičkovou vojenskou techniku, od nejnovějšího hlavního bojového tanku až po autonomního bojového robota na čtyřech nohách. Podle odborníků byla přehlídka přehlídkou příští generace čínských sofistikovaných a technologicky vyspělých zbraní.

včera

včera

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem

Den po masivní vojenské přehlídce v Pekingu se čínský vůdce Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un sešli na formálním jednání, které bylo jejich prvním za posledních šest let. Spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se trojice, která se nikdy předtím neobjevila na veřejnosti společně, stala tváří nového bloku neliberálních vůdců. Cílem je podle CNN vzdorovat západním pravidlům a naklonit globální rovnováhu moci ve svůj prospěch.

včera

François Bayrou

Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.

včera

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Pen se chystá kandidovat v předčasných volbách, pokud by je vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Le Pen, která byla letos v březnu shledána vinnou ze zpronevěry, má v současné době zákaz ucházet se o volené funkce. Proti rozsudku se ale odvolala a doufá, že soud její zákaz zruší, a ona tak bude moci kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027.

včera

Očkování, ilustrační foto

Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Florida je připravena stát se prvním americkým státem, který zruší povinné očkování dětí. Joseph Ladapo, zdejší hlavní chirurg, oznámil, že dosavadní pravidla jsou „nemorální“ a narušují rodičovská práva. Podle něj mají lidé právo na informovaná rozhodnutí ohledně toho, co si dají do těla, a je třeba jim tuto možnost vrátit.

včera

Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.

Ačkoli se Vladivostok nachází tisíce kilometrů od Ukrajiny, i do tohoto města na dálném východě Ruska válka zasahuje. Její následky jsou zde jasně viditelné, píše BBC.

Zdroj: Libor Novák

