Počasí bude během příštího víkendu bez deště, ale typicky podzimní

Meteorologové očekávají během příštího víkendu proměnlivou oblačnost s mírnými teplotami. Česko tak čekají meteorologicky poměrně stabilní dva dny.
Podle předpovědi ČHMÚ bude na celém území České republiky převládat oblačno až polojasno. Obloha tedy nebude zcela zatažená, ale sluneční paprsky se budou střídat s mraky. Místy se mohou objevit také přechodná vyjasnění. Celkový ráz počasí tak nabídne typické podmínky pro toto období.
Srážková činnost by o víkendu neměla být podle meteorologů nijak výrazná. Dešťové přeháňky se mají vyskytovat pouze ojediněle a zasáhnou jen vybrané oblasti. Zvýšená pravděpodobnost výskytu deště se předpokládá především ve vyšších polohách a na horách. V nižších polohách by měla většina území zůstat bez dešťových srážek.
Teploty v nočních hodinách budou klesat k poměrně chladným hodnotám. Nejnižší noční teploty se v období od soboty do pondělí budou pohybovat mezi 12 až 7 stupni Celsia. Lidé by tak měli počítat s chladnějšími rány. V údolích mohou teploty klesat k nižší hranici uváděného rozmezí.
Během dne se však vzduch poměrně příjemně ohřeje. Nejvyšší denní teploty dosáhnou v maximech 18 až 23 stupňů Celsia. Tyto hodnoty přinesou velmi příjemné denní podmínky bez extrémních výkyvů. Denní maxima tak nabídnou komfortní teploty pro venkovní pobyt.
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Zdroj: Libor Novák