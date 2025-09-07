Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží

7. září 2025

Příští týden se v Česku ještě udrží letní teploty. Tropy se ale podle ČHMÚ.cz nevrátí.

Předpověď na pondělí:

Skoro jasno až polojasno, v Čechách postupně až oblačno. Na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.

Předpověď na úterý:

Skoro jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Během dne od západu přibývání oblačnosti, na západě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo déšť. Později večer na západě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, v údolích ojediněle až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C, na západě kolem 22 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na jihu Moravy přechodně mírný jihovýchodní 2 až 6 m/s.

Předpověď na středu:

Zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, ráno ojediněle mlhy. Od jihozápadu zataženo, odpoledne a večer s deštěm. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, v severovýchodní polovině území kolem 25 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s, na Českomoravské vrchovině postupně čerstvý 4 až 8 m/s, v Čechách se bude později měnit na západní až jihozápadní.

Předpověď na čtvrtek:

Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Přechodně místy polojasno. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s bude k večeru slábnout.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

V pátek většinou polojasno, ojediněle přeháňky. V dalších dnech oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty v pátek 13 až 9 °C, v dalších dnech 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty v pátek 22 až 26 °C, v dalších dnech 18 až 23 °C.

Počasí o víkendu: Letní teploty zůstanou, tropy se ale nevrátí

