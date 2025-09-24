V Česku začal v probíhajícím týdnu naplno úřadovat podzim, teploty po víkendu významně poklesly. Nově se přidává také silný vítr. Meteorologové varují, že může dosáhnout rychlosti přes 90 kilometrů za hodinu.
Vyplývá to ze středeční výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která zůstane v platnosti až do čtvrtečního poledne.
"Mezi tlakovou níží nad alpskou oblastí a tlakovou výší nad jižní Skandinávií nad naším územím zesiluje severovýchodní proudění. Až do čtvrtečního poledne očekáváme většinou čerstvý severovýchodní vítr, na severovýchodě místy, zejména za horskými pásmy (Orlické hory a Jeseníky) s nárazy kolem 22 m/s (80 km/h) a v horských oblastech i přes 25 m/s (90 km/h)," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Kvůli silnému větru hrozí poškození stromů a lesních porostů, menší škody na budovách či komplikace v dopravě. Lidem se doporučuje zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Na horách by turisté měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Související
Podzimní počasí je tady. Denní maxima klesnou i na sedm stupňů
Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Počasí bude místy větrné, varují meteorologové. Výstraha platí i pro čtvrtek
před 8 minutami
USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN
před 56 minutami
Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat
před 1 hodinou
Čínu zasáhl nejsilnější tajfun roku. Evakuovány jsou miliony lidí
před 2 hodinami
NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?
před 3 hodinami
Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území
před 4 hodinami
CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty
před 4 hodinami
Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová
před 5 hodinami
Podzimní počasí je tady. Denní maxima klesnou i na sedm stupňů
včera
Trump v OSN: Jsem připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku
včera
Nesmysly v Trumpově projevu: Londýn právo šaría nechystá, mystifikoval i o zdrojích energie
včera
Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu
včera
Evropská komise navrhuje další sankce proti Rusku. Zahrnují konec veškerého nákupu LNG
včera
"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží
včera
Chabá kampaň ze všech stran. Vládní a opoziční kandidáti jednají reaktivně, chybí návrhy reálných řešení
včera
Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku
včera
Lékaři odsoudili Trumpovo tvrzení o autismu. Bouří se i WHO
včera
Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění
včera
Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání
včera
Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí
Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.
Zdroj: Libor Novák